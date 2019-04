Számos kritika éri Judith Sargentini kampányvideóját

Bizonytalan és felületes, tele van sületlenségekkel, nevetséges – ilyen és ehhez hasonló véleményekkel illették a hozzászólók az interneten Judith Sargentini kampányvideóját. Volt, aki azt írta: a magyar demokrácia hál'Istennek jó állapotban van a holland zöldpárti EP-képviselő hazugságaival és anélkül is – hangzott el az M1 Híradójában.

„Köszönjük a pozitív véleményeket és azt a néhány negatívat is, amik a magyarországi demokráciáért folytatott európai küzdelemről szóló dokumentumfilmünkhöz érkeztek” – ezt írta Judith Sargentini Twitter oldalán, amikor megosztotta pártja, a Baloldali Zöldek által közzétett kampányvideót.

Ezután többen is hozzászóltak a bejegyzéséhez. Az egyik kommentelő például azt írta: „Megszállott vagy, ez túlmegy a normális kereteken”. Volt, aki azt sérelmezte, hogy valótlanságokat állít a képviselő a videóban. „A magyar demokrácia hál’istennek jó állapotban van a hazugságaiddal és anélkül is” – írta egy másik hozzászóló.

Judith Sargentini pártja a legnagyobb videómegosztón is elérhetővé tette a dokumentumfilmet, és ide is özönlöttek a kommentek.

„Ez a hölgy túlságosan bizonytalan és felületes. Most a játék véget ér neki az Európai Parlamentben. Jelentése továbbra is megkérdőjelezhető” – írta egy néző, egy másik pedig azt, hogy „ennyi sületlenséget is rég hallottam. Viszont jól szórakoztam”.

Sargentini úgy gondolja, jobban tudja, mit akarnak az emberek Magyarországon, mint saját maguk. Nevetséges! – fogalmazott egy kommentelő, de olyan is volt, aki azt írta a videó alá: „ahogy a mondás tartja: a pokolba vezető út is csupa jóindulattal van kikövezve… Nekem ez jut eszembe erről”.

Judith Sargentini két évvel ezelőtt kezdett jelentést készíteni Magyarországról az Európai Parlament állampolgári, jogi, bel-és igazságügyi bizottságának (LIBE) megbízásából. A nyíltan bevándorláspárti politikus azóta folyamatosan bírálja hazánkat, mert szerinte sérülnek az uniós értékek.

A holland zöldpárti képviselő által jegyzett dokumentum szerint Magyarországon jelentősen romlott a jogállamiság, ezért meg kell indítani az uniós atomfegyvernek is nevezett 7-es cikkely szerinti eljárást. A Magyarországot elítélő jelentést tavaly szeptemberben fogadta el az Európai Parlament.

„Azt látjuk, hogy az Európai Bizottság és a tagállamok 2010 óta semmit sem tesznek miközben a magyar állampolgárok jogai leépülnek, úgyhogy lépnünk kellett” – mondta Judit Sargentini az „Európa küzdelme a magyar demokráciáért” című szóban forgó kampányvideóban, amelyben – az EP-képviselőségtől amúgy búcsúzó politikus – ismét a magyar jogállamiság miatt aggódik.

Ez esetben azonban a jogszerűséget már nem tartotta olyan pontosan szem előtt, mint azt állítása szerint Magyarország vizsgálatakor tette. Judith Sargentini pártja, a Baloldali Zöldek által közzétett dokumentumfilmben több médium, többségében a közmédia felvételeit is felhasználták forrásfeltüntetés és felhasználási engedély nélkül. A jogosulatlan használatot ugyanakkor úgy igyekeztek leplezni, hogy kitakarták a közmédia logóját.

Erre először a V4NA hírügynökség hívta fel a figyelmet. Azt írták: lopott videóval kampányol Judith Sargentini, az ugyanis hemzseg a jogsértésektől.

Emiatt a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) feljelentést tesz – közölte vasárnap a közmédia sajtóosztálya. Azt írták: a forrásjelölésüktől szándékosan megfosztott felvételek engedély nélküli felhasználásával ismeretlen személyek az MTVA-nak tényleges vagyoni hátrányt okoztak. Mivel a büntető törvénykönyvbe ütköző jogsértés történt, az MTVA megteszi a szükséges jogi lépéseket

Az M1 szerette volna Judith Sargentinit is megkérdezni, hogy tud-e arról, a kampányvideóban engedély nélkül használták fel a közmédia által készített képsorokat, és azt is szerették volna megtudni, tisztában van-e azzal, hogy ez a magyar és a nemzetközi jogelvekkel is ellentétes. A képviselő azonban ezúttal sem válaszolt megkeresésünkre.