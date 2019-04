Több mint százhatvan embert menekített ki az ENSZ Líbiából

Százhatvanhárom menekültet evakuált az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) Nigerbe a szomszédos Líbiából, amelynek fővárosa, Tripoli környékén több mint két hete harcok zajlanak a szemben álló felek között.

Az UNHCR közlése szerint a menekültügyi őrzött befogadó központok, amelyekben a menekültek, köztük nők és gyerekek tucatjai tartózkodtak, a frontvonalak közelében találhatóak. Az UNHCR az elmúlt napokban több mint 500 menekültet helyezett át ilyen központokból a főváros központjában található biztonságosabb ENSZ-létesítménybe, több mint háromezren azonban továbbra is a harcok közelében vannak.

„Niger szolidaritása, amelyet e menekültek befogadása terén vállal, világelső és példaértékű, de Niger nem vállalhatja ezt mind egyedül” – mondta Filippo Grandi, az ENSZ menekültügyi főbiztosa, aki más országokat is sürgetett, hogy vegyenek részt az evakuálásban.

Líbia Moammer Kadhafi néhai vezető 2011-es megbuktatása és meggyilkolása után gyakorlatilag teljes káoszba süllyedt, és az ország területének jelentős részét egymással vetélkedő milíciák igyekeznek minél nagyobb arányban ellenőrzésük alá vonni.

Az észak-afrikai arab országban a kelet-líbiai tobruki ellenkormányhoz hű Halífa Haftar tábornok április 4-én a líbiai főváros, a nemzetközileg elismert líbiai egységkormány ellenőrzése alatt álló Tripoli ellen indította csapatait. A nemzetközi közösség attól tart, hogy az offenzíva súlyosbítani fogja a válságot.

Haftar döntését azzal indokolta, hogy meg kell tisztítani az országot az egységkormány által szerinte hallgatólagosan támogatott terroristáktól és zsoldosoktól, ellenfelei szerint azonban a tábornok valódi célja az egész országra kiterjedő katonai diktatúra bevezetése.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) pénteki jelentése szerint eddig legalább 213-an haltak meg és 1009-en sebesültek meg a több mint két hete tartó harcokban. A WHO beszámolt továbbá arról is, hogy kárt szenvedett két mentőautó. A szervezet felszólította a harcoló feleket, hogy vigyázzanak a civilekre, az egészségügyi dolgozókra és létesítményekre. A WHO nem tért ki a civil áldozatok számára.

A címlapfotó illusztráció.