Kölcsönös vádakkal illette egymást Zelenszkij és Porosenko a kijevi Olimpiai Stadionban

Érzelmektől túlfűtött, kölcsönös vádakkal telitűzdelt vita zajlott péntek este a kijevi Olimpiai Stadionban Petro Porosenko hivatalban lévő ukrán államfő és kihívója, Volodimir Zelenszkij humorista elnökjelölt között két nappal az elnökválasztás vasárnapi második, döntő fordulója előtt.

„Én az ön hibáinak és be nem tartott ígéreteinek az eredménye vagyok” – jelentette ki Zelenszkij nyitóbeszédében Porosenkóhoz szólva, miután pénzfeldobással eldöntötték, hogy ő kezdi a műsort. Később még azt is hozzátette, hogy „én önnek, elnök úr, nem az ellenfele, hanem az ítélete vagyok”.

A második államfői mandátumára pályázó Petro Porosenko ukrán elnök (b) és Volodimir Zelenszkij ukrán komikus színész és elnökjelölt nyilvános választási vitáján a kijevi Olimpiai Stadionban (Fotó: MTI/AP/Vadim Ghirda)

Beismerte, hogy 2014-es elnökválasztáson ő maga is Porosenkóra szavazott, de – mint mondta – tévedett. Szavai szerint ugyanis két Petro Porosenko létezik: egy, aki „remek szónok és gazdasági szakértő, sok mindenhez ért és egy másik, aki akkor jelenik meg, amikor kikapcsolnak a kamerák”.

Szemére vetette Porosenkónak az ukrán hadsereg Donyec-medencei veszteségeit, az ilovajszki és a debalcevei tragédiát, a Méltóság Forradalmának nevezett 2014-es kijevi Majdan-tüntetések eszméinek elárulását, saját vagyoni gyarapodását, őszintétlenségét, kapcsolatát – amit Porosenko egyébként tagad – Viktor Medvedcsukkal, A Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz közel álló ukrán politikussal.

Porosenko bevezetőjében azon meggyőződésének adott hangot, hogy Zelenszkij „gyenge államfő” lesz. Utalva a kampány alatt sokat hangoztatott bírálatára, miszerint nem tudni, mi várható Zelenszkijtől, ha megnyeri a választást, kijelentette: „ön nem is egy zsákbamacska, hanem a zsák, a maga zsákjában pedig ördögök és macskák vannak, oligarchák, volt régiósok (Viktor Janukovics leváltott oroszbarát elnök hívei), és minden, ami az országomat fenyegeti. Mi nem engedjük önt hatalomra jutni” – hangsúlyozta.

Zelenszkij erre annyit válaszolt, hogy „jobb zsákbamacskának lenni, mint báránybőre bújt farkasnak”.

Porosenko egy kérdésére válaszolva Zelenszkij kijelentette, hogy ha államfő lesz, a hadiipari botrányban érintett Szvinarcsukék és Ihor Kolomojszkij oligarcha is – akiről az terjesztik, hogy ő mögötte áll – , egyformán „rács mögé kerülnek”, feltéve, ha a bíróság bűnösnek találja őket. Ígéretet tett a törvény előtti egyenlőségre, a képviselők, a bírák és az államfő mentelmi jogának eltörlésére.

Sajnálatosnak nevezte a showman azt a helyzetet, hogy valamennyi ukrán televízió ukrán oligarchák kezében van, például az ő produkcióit sugárzó 1+1 csatorna Kolomojszkijé az Ötös televízió pedig Porosenkóé. Leszögezte ezután: „Ukrajna államfője nem lehet egy oligarcha, hanem a nép emberének kell az ország elnökének lennie”.

Porosenko újfent szemére vetette Zelenszkijnek, hogy egy 2014-es tévéinterjúban azt mondta: hajlandó letérdelni Putyin előtt. Zelenszkij emlékeztetett: akkor azt mondta, hogy kész letérdelni Putyin előtt, csak Ukrajnát ne kényszerítse térdre. Hozzátette: most is kész ezt megtenni azok az anyák, feleségek és gyerekek előtt, akikhez a fiuk, férjük, apjuk nem tért vissza élve a kelet-ukrajnai frontról, majd váratlanul térdre ereszkedett a színpadon, mire Porosenko is letérdelt, és megcsókolta a nemzeti lobogót, amelyet a háta mögött egy önkéntes nő tartott, akinek a férje 2014-ben esett el a Donyec-medencében.