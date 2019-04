Kiterjedt európai kapcsolatrendszere van Soros Györgynek

Az Európa Tanácsban és az Emberi Jogok Európai Bíróságában is komoly befolyása van Soros Györgynek egy tanulmány szerint. Az Európa Tanács jelenlegi elnöke is jó barátjának tartja a milliárdos spekulánst. Az M1 Unió28 című műsorában bemutatták, milyen kapcsolatrendszere van az amerikai milliárdosnak az Európai Unióban.

Nemcsak az Európai Uniót közvetlenül irányító, hanem az azt közvetett módon felügyelő szervezetekben is egyre nagyobb befolyást szerzett Soros György. Egy friss elemzés szerint ugyanis a milliárdos spekuláns bizalmasai irányítják az Európa Tanácsot.

Az Európa Tanács nem azonos az Európai Tanáccsal, ez utóbbi az uniós tagállamok állam- és kormányfőit tömöríti. Az Európa Tanács nem az Európai Unió intézménye, jelenleg 47 tagja van. A szervezet céljai többek közt a tagállamok közötti vitás ügyek rendezése, az emberi jogok és a természeti kincsek védelme. Csak az az ország lehet tagja az Európai Uniónak, amely csatlakozott az Európa Tanácshoz, és amely elfogadja az Emberi jogok európai nyilatkozatát. Ez azzal is jár, az országok elismerik az Emberi Jogok Európai Bíróságát.

Soros jó barátja az Európa Tanács első embere

Az elkészült tanulmány szerint ezekben a testületekben van komoly befolyása Soros Györgynek. A milliárdos spekulánst jó barátjának tartja az Európa Tanács első embere, Thorbjorn Jagland. Párkányi Eszter, az Alapjogokért Központ elemzője a köztelevíziónak elmondta, az Európa Tanács elnöke már tíz éve birtokolja jelenlegi pozícióját.

A politikus számos alkalommal jelezte, hogy migrációpárti. A 2016-os magyar kvótanépszavazás ellen is felszólalt, valamint kijelentette, hogy az Európa Tanács támogatja az ENSZ globális migrációs paktumát, ami az illegális migrációt legálissá tenné.

Több emberi jogi biztos is Soros szellemiségét követi

Az Európa Tanácsban a második legfontosabb tisztség az emberi jogi biztosi pozíció. Jelenleg Dunja Mijatovic tölti be ezt a tisztséget. Magyarországot például azért bírálta korábban, mert kevés menedékkérelmet bírál el. Mijatovic egyébként tagja a Soros Györgyhöz köthető Nyílt Társadalom Alapítványok egyik szervezetének is. A tanulmány rámutat, hogy nem ő az egyetlen, aki Soros György szövetségese, elődei is hasonló szellemiséget képviseltek.

Ez azt jelenti, hogy egyértelmű befolyása alatt áll a szervezet, amelynek lényegében az lenne az elsődleges célja, hogy a vitás kérdéseket tárgyalásos úton kezelje – mondta Halkó Petra, a Századvég nemzetközi elemzője. Erre azonban objektív módon semmiképp sem kerülhet sor ilyen értelemben, hogyha valaki nagyobb anyagi összeggel, vagyonnal a kezében befolyásolni tudja ezeket a tárgyalásokat, mondta.

„Nemcsak a tanács és az emberi jogi biztosok, de az Emberi Jogok Európai Bíróságában is ott ülnek azok, akik Soros György eszmeiségét képviselik” – hívja fel a figyelmet a tanulmány. A jelenség azonban veszélyeket rejt a szakértő szerint.

A bírák döntéseiben megjelenik világnézetük is

Párkányi Eszter emlékeztetett: a bíróságban számos olyan bíró foglal helyet, akik a nyílt társadalom hálózatához kapcsolódnak valamilyen módon. Ez azért veszélyes – folytatta –, mert olyan döntéseket és kötelező erejű jogi ítéleteket hozhatnak, amelyekben a liberális alapelv és világnézet jelenik meg.

Mint mondta, egyebek mellett olyan ítéletekről van szó, mint Hunvald György volt szocialista polgármester és Hagyó Miklós volt szocialista főpolgármester-helyettes számára a kártérítés odaítélése a rossz börtönkörülmények miatt. Hagyót hűtlen kezelés miatt ítélte börtönre a hazai bíróság, míg Hunvaldot hűtlen kezelés és magánokirat-hamisítás miatt marasztalta el, később felmentették.

A tanács szervezeteinek elvileg szakmai szempontok alapján kellene dönteniük. Számos esetben mégis hazánk ellen foglalt állást például Sajó András az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt zajló ügyekben. Sajó a Gyurcsány-kormány idején lett a strasbourgi testület tagja, az elmúlt években pedig az egyik alelnöke volt. „Sajó András is kötődik Soros Györgyhöz a CEU egyik alapítójaként” – emeli ki a vizsgálat.

Eszméit egyre szélesebb körben terjesztik

Magyarországon az elmúlt kilenc évben a magukat tudományosnak és szakmainak mondott szervezetek gyakran pont a Soros György és mások által támogatott NGO-k befolyása alatt álltak. Olyan civil szervezetek általi ajánlásokat emeltek be vizsgálati szempontként, amelyeket nem tartalmaznak a nemzetközi szerződések, így válnak indirekt módon a nemzetközi szervezetek szempontjaivá – fogalmazott Kiszelly Zoltán, a XXI. Század Intézet regionális igazgatója.

Kiszelly szerint ilyen módszerekkel akarják nemzetközi szinten is elterjeszteni azokat az eszméket, amelyeket a Nyílt Társadalom Alapítványok és Soros György képvisel, és amelyeket később már a tagállamokon próbálnak meg számonkérni.