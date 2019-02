Új tengeralattjárót mutatott be az iráni haditengerészet

A Fateh (Hódító) osztályú tengeralattjárót Haszan Róháni iráni elnök avatta fel az Irán déli részén fekvő Bandar-Lenge kikötőjében.

Iran pres @HassanRouhani in the port city of #BandarLengeh unveiled the country's 1st semi-heavy submarine, dubbed the #Fateh, or Conqueror. In his speech at launching ceremony, @HassanRouhani said they were ready to sacrifice themselves and spill their blood to protect Iran. pic.twitter.com/MCCErg6jsb

— IRIB News Agency (@IribnewsEn) February 17, 2019