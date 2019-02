Uniós vezetőket hibáztat az osztrák alkancellár

Nagy a nyomás az osztrák kormányon az elmúlt hetek bűncselekményei miatt. A szerdai ülésen a bevándorlással kapcsolatos törvények szigorításáról is tárgyaltak apolitikusok. Heinz-Christian Strache osztrák alkancellár az M1-nek azt mondta, az unió vezetői felelőtlen politikát folytattak, amikor támogatták az illegális bevándorlást – közölte az M1 Híradója.

A politikus név szerint megemlítette Angela Merkel német kancellárt, Emmanuel Macron francia elnököt és Jean-Claude Junckert, az Európai Bizottság elnökét – hangzott el az M1 Híradójában.

Több bűncselekményt szigorúbban büntetnének

Ausztriában idén minden negyedik napon történt gyilkosság. Az esetek legtöbbjében bevándorlók voltak az elkövetők. Az osztrák sajtó szerint évtizedek óta nem volt ilyen rossz a közbiztonság az országban. Az országos felháborodás nyomán a szerdai kormányülést szinte teljes egészében a büntető törvénykönyv szigorításának szentelték a képviselők. Sokkal szigorúbban büntetnék a nemi erőszakot, az erőszakos bűncselekményeket és a menedékjoggal való visszaélést.



A kormányülésen Heinz-Christian Strache alkancellár is részt vett, aki később egy antiszemitizmus elleni harcról szóló konferencián az M1 tudósítójának kérdésére elmondta, nem lehet tovább szó nélkül elmenni a tények mellett csak azért, mert kényes témákat érint. Elmondta, az elkövetők nagy százalékban migrációs hátterűek, például olyan afganisztáni vagy csecsen népcsoport tagjai, akik sok esetben követnek el bűncselekményeket – hangzott el az M1 Híradójában.

Megemlítette a nőkkel szembeni erőszakot is, hiszen csak idén hét nőt öltek meg Ausztriában. Közülük hat esetben migrációs hátterű, muszlim volt az elkövető. Úgy véli, ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni. Hozzátette, sokan az osztrák törvényhozást próbálják felelőssé tenni, szerinte elsősorban az uniós vezetők felelőtlen hozzáállása vezetett a mostani válságig.

Tét a keresztény Európa megmentése

Arról is beszélt, hogy Nyugat-Európa sokszor ment rossz irányba az elmúlt években, a kontrollálatlan tömeges bevándorlást a felelőtlen pártok és képviselők is támogatták. A felelőtlen befogadási politikát képviselte Angela Merkel, Emmanuel Macron és Jean-Claude Juncker is az Európai Unióban. Szerinte ezeket demokratikus eszközökkel, politikailag le lehet győzni, amelyre a májusi európai parlamenti választásokon lesz lehetőség. A tét a keresztény Európa megmentése – figyelmeztetett.

Hozzátette, a nyugat-európai kultúra fennmaradása a legfőbb kérdés, és felelősségteljes politikusként mindent meg fog tenni ennek érdekében.

Szabadon bocsátását kéri

Szabadlábra helyezését követeli a dornbirni késes gyilkos – ezt írja az osztrák Kronenzeitung. A lap szerint a kormányhivatalnokot brutálisan megkéselő török illegális migráns megbízta kirendelt ügyvédjét, hogy a fellebbviteli bíróságon adjon be panaszt őrizetbe vétele ellen, és kérelmezze szabadon bocsátását.

A cikkben idézik az ügyvédet, aki azt mondta, hiába próbálta meggyőzni ügyfelét arról, hogy ez reménytelen, a törvények értelmében azt kell tegye, amit a vádlott mond, így beadta a kérelmet.

Egy hete a Vorarlberg tartománybeli város, Dornbirnban egy török származású férfi egy késsel nyakon szúrt egy hivatali alkalmazottat, majd elmenekült. Mint kiderült, már évekkel ezelőtt kiutasították sorozatos bűncselekményei miatt.

Nemrég illegális migránsként visszatért, menedékkérelmet adott be. Ez az uniós szabályozás szerint felülírta a kiutasítást, megtiltotta az őrizetbe vételét, így szabadon mozoghatott Ausztria szerte. Elment Dornbirnbe és meggyilkolta a hivatali alkalmazottat. Kiderült, bosszúból ölt, az ügyintéző ugyanis annak idején közreműködött a kiutasításában.