Merkel továbbra is közös, európai megoldásra építené a menekültpolitikát

Továbbra is közös, európai szintű megoldásokra kell építeni a menekültpolitikát – hangsúlyozta Angela Merkel német kancellár, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) volt elnöke szerdán Berlinben.

Xavier Bettel luxemburgi miniszterelnökkel folytatott megbeszélése után sajtótájékoztatón, kérdésre válaszolva elmondta, hogy nem értékeli a migráció kérdéseiről a napokban tartott CDU-s tanácskozást, mert nem vett részt rajta.

Hozzátette: arról a kérdésről, hogy milyen feltételek mellett lehet megtagadni a belépést a menedékkérőktől a német határon, sok vitát folytattak az utóbbi hónapokban, és véleménye nem változott.

A 2015-ös menekülthullám óta sok eredményt sikerült elérni a menekültügyi migráció irányításában és rendezésében, a törekvések alapja pedig mindig is az európai megközelítés volt. Ezt jelzi a többi között a tavaly megkötött német-görög megállapodás arról, hogy Athén visszafogadja mindazon menedékkérőket, akiket a görög hatóságok nyilvántartásba vettek, mégis továbbutaztak, és a német határon feltartóztatták őket. Továbbra is ilyen megoldásokra van szükség, „a jövőben is ez lesz az én utam” – mondta Angela Merkel.

Az első értékelések szerint nyilatkozatával közvetve elutasította a CDU úgynevezett műhelytanácskozásán kidolgozott álláspontot, amelyről a párt új elnöke, Annegret Kramp-Karrenbauer elmondta, hogy egy újabb, a 2015-öshöz hasonló menekülthullám érkezésekor nagyon is elképzelhető lehet a határ lezárása, de csakis mint ultima ratio, vagyis legvégső megoldási kísérlet.