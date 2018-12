A változások éve volt 2018 a német belpolitikában

Nehéz év volt 2018 a német politikában. Angela Merkel pozíciója gyakorlatilag teljesen átalakult. Nyáron konfliktusba került szövetségesével, Horst Seehoferrel, ekkor indult meg egyfajta lejtőn. Több választási kudarca is volt, ezért Merkel bejelentette, hogy távozik a CDU éléről. A német kancellár jelezte azt is, hogy három év múlva teljesen visszavonul.

Decemberben ismerték meg a legtöbben Annegret Kramp-Karrenbauer nevét, akit az elemzők „mini-Merkel”-ként is szoktak emlegetni. Ő lett a CDU új elnöke, és lehet, hogy Merkelt is ő követi majd a kancellári székben.

Az M1 reggeli műsorában elhangzott, hogy Merkel, Theresa May brit kormányfő és Emmanuel Macron francia elnök 2018-ban egyaránt túléltek komoly bel- és külpolitikai történéseket. May jelenlegi s borotvaélen táncol a Brexit-szavazás miatt a brit alsóházban. Macron népszerűsége mélyponton van: a francia elnök másfél évvel a beiktatása után még soha nem volt ilyen népszerűtlen. De a német kancellár sem ül biztos székben.

Angela Merkel német kancellár és Annegret Kramp-Karrenbauer, a német Kereszténydemokrata Unió új elnöke (Fotó: MTI/EPA/Focke Strangmann)

Európa ma már nem globális játékos

Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő megjegyezte, hogy Európa sem ül biztos székben. Évtizedekkel ezelőtt Európa „globális játékos” volt, ma már nem az. Európát ma már nem tartják számon, a három legnagyobb globális játékos a szakértő szerint ma Amerika, tőle messze lemaradva Kína, valamint Oroszország. Hozzátette: Európa ráadásul olyan kulcskérdésekben nem tudott közös álláspontot kialakítani, mint a migráció.

A szakértő elmondta, hogy nem lehet megmondani, hogy mi lesz Nagy-Britanniában márciusban a Brexit (puha vagy kemény egyaránt lehet) és második népszavazás ügyében.

Macron népszerűségéről elmondta, hogy valóban a minimumon van, ugyanakkor a francia államfő elnöki ciklusának az első felénél tart. Tehát van még ideje, de ahhoz, hogy a tervezett reformokat végrehajtsa, pénzre van szüksége. De a meggyengült Merkel valószínűleg nem lesz hajlandó pénzt adni.

A sárga mellényesekkel kapcsolatban Nógrádi György megjegyezte, hogy néhány követelésüket – például a minimálbér megemelését – elérték. Azonban mindez óriási terheket ró a francia nemzetgazdaságra. Günther Oettinger, az EU-biztos, aki az új költségvetésért felel – korábbi német tartományi miniszterelnök –, tiltakozik ez ellen a lépés ellen, mert úgy véli, hogy Franciaország ezt követően az unió legminimálisabb költségvetési kötelezettségeinek sem tesz majd eleget.

Merkel mellényúlt a migránskérdésben

Merkelről a biztonságpolitikai szakértő elmondta, hogy 2015-ig sikeres kancellárként tartották számon, de a migránskérdésben alaposan mellényúlt. Elhangzott: több olyan megjegyzést is tett, amelyeket az idő nem igazolt. Ilyen volt például, hogy be tudják fogadni a menekülteket, de nem tudták befogadni – hangsúlyozta Nógrádi György.

Európa három vezetőjének egyértelmű, hogy inog a széke, de Magyarországot Merkel sorsa érinti a legjobban, mivel a magyar gazdaság a németre épül. Magyarországnak kiváló kapcsolatai voltak, vannak és lesznek is Németországgal – magyarázta a szakértő.

A műsorban elhangzott, hogy kicsivel több, mint harminc szavazaton múlt, hogy a CDU tisztújításakor nem Friedrich Merz, Merkel régi ellenlábasa lett a párt elnöke. Ha ez a forgatókönyv valósult volna meg, az megnehezítette volna Merkel kancellárságának utolsó éveit. Nógrádi György megjegyezte, hogy Merz sikeres, a kampányban csak minimálisan maradt le. Hozzátette: papíron 1001-en szavaztak, a valóságban ketten nem vettek részt, tehát ténylegesen 17 szavazattal nyert Annegret Kramp-Karrenbauer.

Ez azt is jelenti a szakértő szerint, hogy a párt kettészakadt, de ugyanakkor az „elit” felsorakozott Merkel mögött. Tudták, hogyha Merz lenne a CDU elnöke, akkor alapvető strukturális átalakításokra számíthattak volna. Merz programjának lényege az volt, hogy vissza kell vinni a pártot középre. Nem szabad hagyni, hogy a továbbiakban is elvigyék liberális-szocialista irányba, ahogy azt Merkel az utóbbi években tette. Csakhogy ebben az esetben a párt vezetésének nagy részét ki kellett volna rúgni, és az is bizonytalanná vált volna, hogy Merkel kitöltse a kancellári tisztségét 2021-ig – tette hozzá a szakértő.



Rendkívül meggyengültek a német kormánypártok

A koalíciót adó pártok (CDU, CSU, Szociáldemokraták) élén változás volt. Jelenleg kérdés, hogy az új vezetők mire lesznek képesek. A Szociáldemokraták elmondták, hogy ők kilépnének a koalícióból. Döntésüket részben a jövő évi európai parlamenti választáson várható eredmények is befolyásolják. Az ő helyükre már más pártok bejelentkeztek, azonban azok csak abban az esetben lépnének be a pártszövetségbe, hogyha Merkel lemondana.

Nógrádi György elmondta, hogy a CDU az utóbbi években nagyon meggyengült. A párt 1949 óta – mióta a Német Szövetségi Köztársaság megalakulása óta – mindig 42–44 százalékon állt. Most jóval 30 százalék alatt van. A bajor testvérpárt, a CSU népszerűsége soha nem csökkent 40 százalék alá, de most az alatt szerepel, ennek következményeként mondott le Horst Seehofer, aki januárban adja át helyét utódjának, Markus Söder bajor miniszterelnöknek. Így elmondható, hogy a CSU is meggyengült.

A harmadik párt, az SPD jelenleg 21–22 százalékon áll, de volt már 16–18 százalékon is a támogatottsága. A párt élén Andrea Nahles áll, aki korábban a párt főtitkára volt. Azonban Nahles sem tudja Maritn Shulzhoz hasonlóan vezetni a pártot a szakértő szerint. Mind a három kormányban lévő párt gyengül, és ha mostanában lennének a választások, akkor a pártok együttvéve sem kapnának 40 százalékot Nógrádi György szerint.

Jövőre Németországban tartományi választások lesznek: egy Brémában, három pedig a volt NDK területén. Ha ezeken a választásokon a CDU rosszul szerepel, akkor megkérdőjeleződik mind Angela Merkel, mind Annegret Kramp-Karrenbauer pozíciója – mondta Nógrádi György.

Befolyásolja majd Európa sorsát a jövő évi EP-választás

A biztonságpolitikai szakértő elmondta, hogy Európa több országában megfigyelhető, hogy akik 2015-ben a kerítésépítés ellen voltak, azokat „az idő elsöpörte”. Ma már a horvátok is hasonlóan vélekednek a migránskérdésről, mint mi, magyarok, míg az osztrák migránspolitika tökéletesen lefedi a magyart. Mikor Magyarország kerítést épített, egyedül volt. De most három évvel később Európának már több mint egyharmada kormányszinten felsorakozott mögöttünk.

Angela Merkel nemrégiben egy interjúban azt állította, hogy ő soha nem bántotta a magyar miniszterelnököt vagy a magyar kormányt a kerítésépítés miatt. Nógrádi György szerint emögött a kijelentés mögött az áll, hogy a német kancellárnak jelenleg az az érdeke, hogy életben tartsa saját magát, ahelyett, hogy új frontokat nyisson. Pedig a magyar kormány 2015-ben és utána is rengeteg bírálatot kapott Merkeltől. A szakértő megjegyezte, hogy most ki kell várni, mivel Merkel az egyik legfontosabb európai partnerünk és szövetségesünk, azonban ő nem Helmut Kohl – hangsúlyozta.

Elhangzott, hogy a jövő évi EP-választás több európai kormány és kormányfő sorsát pecsételheti meg, de Európa jövőjét is befolyásolja a szakértő szerint. Nógrádi György elmondta, hogy jól látható, Európa jobbra tart, és ez a folyamat vélhetően nem ér véget a választással. A választás csak a folyamat egyik állomása lesz.

Ez a tendencia pedig vélhetően megváltoztatja majd az Európai Parlament összetételét is. De kérdés az is, hogy ki lesz Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság utódja. Az egyik legesélyesebb Manfred Weber, az Európai Néppárt európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője.

A jelenlegi folyamat a szakértő szerint végre kicsit Európának dolgozik, azonban nem biztos, hogy elérjük azt, amit szeretnénk: a külső határok védelmét, és ahol lehet a migránsok visszaküldését – magyarázta Nógrádi György.