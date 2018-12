A kvóta továbbra is napirendben van az Európai Unióban

Az év utolsó EU-csúcsa sem a szeretet ünnepének jegyében telt. A találkozó utáni sajtótájékoztatón Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke Orbán Viktor felelősségét firtatta, amikor a migrációval kapcsolatos – szerinte – félretájékoztatásról beszélt, sőt, odáig jutott, hogy a magyar miniszterelnököt terheli felelősség közvetve a Brexit miatt is.

A bevándorláspárti országok egy utolsó akciót indítottak, hogy azokat az elképzeléseiket, amelyekkel a migránsokat be tudják hozni az Európai Unióba, áterőszakolják az elnökök tanácsülésén – mondta Orbán Viktor a közösségi oldalára feltöltött videóüzenetében. A kormányfő az ülés szünetében rögzített felvételen arról beszélt, azért nevezte mindezt egy utolsó kísérletnek, mert a jövő májusi európai parlamenti választás átrajzolhatja az erőviszonyokat.

A migráció volt a pénteki ülés egyik fő témája. A tárgyalás hangulatát Antoni Tajani, az Európai Parlament elnöke egy nappal korábban már megalapozta azzal, hogy ismét felhozta a már többször elutasított kötelező kvótákat. Az olasz politikus azt mondta, az Európai Parlament készen áll, hogy egy új javaslatot fontolóra vegyen a migránsok szétosztásáról. Ez a javaslat nem nyerte el valamennyi tagállam tetszését.

A kvóta nem megoldás

Az unió soros elnöki tisztét átvenni készülő Románia elnöke az ülés előtt azt mondta: a kvóta nem megoldás. A jelenlegi soros elnök Ausztria kancellárja pedig azt hangsúlyozta, hogy már 2015-óta ellenzi a kötelező kvótákat, és szerinte mostanra szinte mindenki megértette, hogy az nem megoldás.



Egy nappal korábban a Brexit-megállapodás volt téma az uniós csúcson. Theresa May brit miniszterelnök megpróbálta újratárgyalni a tervezet pontjait. Az uniós állam- és kormányfők azonban erre nemet mondtak. A magyar kormány korábbi álláspontját hangsúlyozta, vagyis, hogy a kabinet számára az Egyesült Királyságban élő magyarok szerzett jogainak védelme az elsődleges. Magyarország csak olyan megállapodást támogat, ami a briteknek és az unióban maradó 27 tagállamnak egyaránt jó.

A brüsszeli elit büntetné a tagállamokat

Látható, hogy a kvóta továbbra is napirendben van az Európai Unióban, csak mindig egy másik elnevezést találnak ki rá – jelentette ki Bertha László, a Századvég Alapítvány elemzője az M1 Szemtől szembe című műsorában. Elmondta, a brüsszeli bevándorláspárti elit továbbra is azt a célt tűzte ki maga elé, hogy folyamatosan, menetrendszerűen szétossza a bevándorlókat Európában.



Szerinte így azokat a tagállamokat is megbüntethetik, amelyek korábban és jelenleg is következetesen azt az álláspontot képviselik, hogy nem szeretnének bevándorlókat beengedni az országukba.

Jogi és biztonsági képtelenség

A józan észt a csúcstalálkozó falain kívül hagyták – mondta Horváth József biztonságpolitikai szakértő a műsorban. Szerinte ugyanis a humanitárius vízum azt jelenti, hogy a bevándorlók mindenfajta engedély és ellenőrzés nélkül bejöhetnek a schengeni övezet területére. Kijelentette, ez jogi és biztonsági képtelenség.

A Frontex esetében pedig nem a külső határok megvédése érdekében szeretnék azt megerősíteni, hanem egyes tagállamoktól szeretnék elvenni a határvédelmet – hangsúlyozta.

Bertha László szerint a humanitárius vízum nem garancia arra, hogy a migránsokat majd nyomon lehet követni, szerinte a projekt, amelyet Brüsszel meg akar valósítani, csak arra szolgál, hogy az illegális bevándorlás, a menedékkérők és a gazdasági bevándorlók közötti határvonalat teljesen elmossa.

Folyamatosak a terrortámadások 2015 óta

Horváth József arról is beszélt, hogy a baloldal mai napig kitart álláspontja mellett, mely szerint a migráció, a bevándorlás és a terrorizmus között nincs semmilyen összefüggés. Az uniós vezetők is hasonlóan vélekednek, ezért is fogadták el a humanitárius vízum javaslatát.

Bertha László kijelentette, minden tapasztalat azt mutatja, igenis van összefüggés az illegális bevándorlás és a terrorizmus között, amely kronológiailag is igazolható. A 2015-ös bevándorlási hullám kirobbanása óta ugyanis folyamatosak a terrortámadások, a nyugat-európai állampolgárok pedig veszélynek vannak kitéve.