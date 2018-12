Nyerésre áll a brit kormányfő a bizalmi szavazás előtt

Szerda délutánig a brit kormányfő győzelméhez minimálisan szükségesnél több konzervatív párti képviselő jelezte, hogy Theresa Mayt kívánja támogatni a párt által May ellen kezdeményezett, szerda este esedékes bizalmi szavazáson. Londoni szakértői elemzések szerint azonban a továbbiak szempontjából korántsem mindegy, hogy ha May valóban megnyeri a szavazást, győzelme milyen arányú lesz.

A konzervatív alsóházi frakció illetékes bizottságának elnöke, Sir Graham Brady szerda reggel jelentette be, hogy összegyűlt a bizalmi szavazás kiírásához szükséges számú képviselői beadvány.

A Konzervatív Párt szabályzata szerint a miniszterelnök elleni bizalmi szavazáshoz az szükséges, hogy a tory frakció legalább 15 százaléka – a jelenlegi létszám alapján 48 képviselő – ezt kezdeményezze.

A bizalmi szavazás kezdeményezőinek nagy többsége a tory frakció keményvonalas Brexit-párti csoportjának tagja. Ez a frakciócsoport rendkívül elégedetlen a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszeréről elért megállapodással, és a csoport vezetői már hetekkel ezelőtt jelezték, hogy elindult a bizalmatlansági indítvány szervezése.

A bizalmi szavazás kimenetelének eldöntéséhez a 315 fős frakció egyszerű többségének, vagyis legalább 158 tory képviselőnek kell egységesen voksolnia.

A BBC közszolgálati médiatársaság felmérése szerint szerda délutánig 174 képviselő jelezte nyilvánosan, hogy a voksoláson Theresa Mayt fogja támogatni.

A BBC szakértői hangsúlyozták, hogy felmérésük nem tekinthető előrejelzésnek. Ha Theresa May megnyeri a szavazást, egy évig nem indítható ellene újabb bizalmatlansági kezdeményezés a Konzervatív Párton belül.

Az ellenzék is kezdeményezhet bizalmatlansági indítványt, ám ez – a jelenlegi tory frakciókezdeményezéssel szemben – nem Theresa May személye, hanem a Konzervatív Párt vezette kormány egésze ellen irányulna, sikere esetén az egész kormánynak le kellene mondania, és új parlamenti választásokat kellene kiírni.

Ellenzéki bizalmi indítvány esetén nemcsak a konzervatív frakció szavazna, hanem az egész parlament, és mivel a konzervatívoké a legnagyobb pártcsoport az alsóházban, egy ilyen kezdeményezésnek csekély esélye lenne a sikerre.

A Konzervatív Párt kisebbségben kormányoz ugyan, de külső támogató partnere, az észak-írországi Demokratikus Unionista Párt (DUP) már jelezte, hogy ellenzéki bizalmatlansági kezdeményezés esetén felsorakozna a Konzervatív Párt mögött.

Ha Theresa May elveszíti a szerdai bizalmi szavazást, távoznia kellene a párt éléről és így a kormányfői tisztségből is. Ebben az esetben az utódválasztási versenyben sem indulhatna, bár az utód megválasztásáig ügyvezető minőségben a kormányfői tisztségben maradhatna.

Szerdán Theresa May kabinetje gyakorlatilag teljes létszámban támogatásáról biztosította a kormányfőt. Mivel a brit parlamentarizmus törvényerejű szokásjoga alapján csak az viselhet kormányzati tisztséget, aki a parlamentnek is tagja, így May a kabinet tagjainak voksaira is számíthat.

Az Eurasia Group nevű globális politikai-gazdasági kockázatelemző csoport londoni kutatóműhelyének szakértői szerdai helyzetértékelésükben közölték: alapeseti forgatókönyvük az, hogy May az alsóházi konzervatív frakció hozzávetőleg 60 százalékának, vagyis 189 képviselőnek a támogatásával nyerheti meg a bizalmi szavazást.

A ház elemzőinek véleménye szerint azonban ez is komoly megosztottságot tükrözne, és azt jelentené, hogy a kormányfőnek továbbra sem lenne elégséges erejű felhatalmazása a párton belül az EU-val elért Brexit-megállapodás elfogadtatásához.

Az Eurasia elemzői szerint egy ilyen helyzetben a kormányra hárulna annak eldöntése, hogy Theresa May maradhat-e a miniszterelnöki tisztségben. Jóllehet a kabinet tagjai felsorakoztak May mögött, de ha a bizalmi szavazáson szoros eredmény születik, e támogatottság változhat – vélekedtek a londoni elemzőműhely szakértői.