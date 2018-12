Uniós fővárosokba látogat a brit miniszterelnök

Európai uniós társállamok fővárosaiban kezd tárgyalásokat keddtől a brit miniszterelnök. A Downing Street hétfő esti tájékoztatása szerint Theresa May a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszerét rögzítő megállapodás kapcsán a londoni parlament képviselői által kifejezésre juttatott aggályokat kívánja felvetni tárgyalópartnereinek.

May először Hágába látogat, ahol Mark Rutte holland kormányfővel tart kétoldalú megbeszélést.

A londoni miniszterelnöki hivatal szóvivője szerint Theresa May ezután Berlinbe utazik tovább, ahol Angela Merkel német kancellár fogadja.

Theresa May előzőleg, a londoni alsóházban felszólalva bejelentette, hogy az eredeti tervekkel ellentétben a kormány nem bocsátja parlamenti szavazásra kedden a Brexit-megállapodást.

A döntést azzal indokolta, hogy az egyezmény egyik sarkalatos eleme, az ír-északír határellenőrzés visszaállításának megakadályozását célzó tartalékmegoldás esetében „mélységes aggályok tapasztalhatók” a képviselők körében, és ha a szavazást az eredeti terveknek megfelelően kedd este megtartották volna, a megállapodást az alsóház „jelentős többséggel” elutasította volna.

Theresa May már alsóházi felszólalásában utalást tett arra, hogy a következő napokban az EU-társállamok vezetőivel megvitatja a brit parlament aggályait.

A Downing Street hétfő esti tájékoztatása szerint May utazása miatt a szokásos keddi kabinetülést más időpontra helyezik át.

A kormányfői hivatal egyelőre nem közölte, hogy Hágán és Berlinen kívül Theresa May más EU-fővárosokat is felkeres-e, de a brit miniszterelnök az előzetesen ismertetett hivatalos program alapján részt vesz az Európai Unió csütörtökön kezdődő brüsszeli csúcstalálkozóján.