Újra a Brexitről tárgyal Brüsszelben Theresa May

Theresa May brit kormányfő kedden Brüsszelbe is ellátogat, ahol Jean-Claude Junckerrel, az Európai Bizottság és Donald Tuskkal, az Európai Tanács elnökével egyeztet, akik azonban egyértelműen kizárták a már elfogadott Brexit-megállapodás feltételeinek újratárgyalási lehetőségét.

Juncker a Twitter internetes közösségi oldalon jelentette be a találkozót, és bejegyzésében ismét azon meggyőződésének adott hangot, hogy a brit EU-tagság megszűnésének feltételeit rögzítő szerződés a lehető legjobb és egyben az egyetlen lehetséges egyezség.

„Nincs lehetőség újratárgyalásra” – szögezte le, azonban hozzátette, hogy lehet szó újabb dokumentum elfogadásáról, amelyben tisztáznának, jobban elmagyaráznának egyes kérdéseket. Tusk kedden annyit közölt, hogy délután 5 órakor kezdődik a megbeszélése Mayjel.

Előző napi nyilatkozatában azonban ő is elzárkózott a szerződés szövegének bármiféle módosításától. Theresa May kedden Mark Rutte holland miniszterelnökkel és Angela Merkel német kancellárral is tárgyal.

A brit miniszterelnök hétfőn bejelentette, hogy elhalasztják a másnapra tervezett parlamenti szavazást a kiválási egyezményről, mivel ha megtartják, akkor azt az alsóház „jelentős többséggel” elutasítaná, ezért inkább előbb megpróbál tárgyalni az uniós intézményekkel és a huszonhetekkel a képviselők nagy része által aggályosnak tartott elemekről.

Brüsszeli diplomáciai források megerősítették, hogy a több mint két éves, gyakran kilátástalannak tűnő egyeztetés során elért egyezséget már nem tárgyalják újra, a jövőbeli EU-brit kapcsolatokról szóló politikai nyilatkozatban azonban elképzelhetők apróbb változtatások, illetve lehet szó „tisztázó dokumentumok” elfogadásáról.

Hozzátették ugyanakkor: nem valószínű, hogy pusztán ezek sikerre vinnék a dokumentum brit parlamenti jóváhagyását.