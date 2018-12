Európa veszíthet a bevándorlás elleni küzdelemben

164 ENSZ tagállam támogatásával, jó néhány ország rosszallása és távolmaradása mellett tárgyalták Marrákesben a világszervezet 33 oldalas, 23 célkitűzést tartalmazó migrációs csomagját. A „Globális megállapodás a biztonságos, rendezett és szabályos migrációról” címet viselő dokumentum elfogadására december 19-én kerülhet majd sor az Egyesült Nemzetek közgyűlésén.

150 ország képviselője érkezett a marrákesi konferencia központba, ahol megkezdődött az ENSZ migrációs és fejlesztési világfóruma. A tanácskozás még szinte el sem kezdődött, amikor az ENSZ-ülést vezető marokkói külügyminiszter bejelentette, hogy a dokumentum kidolgozásában részt vevő 192 ENSZ-tagállam nagy többsége jóváhagyta a paktum szövegét.

António Guterres ENSZ-főtitkár a tanácskozást megnyitó beszédében azt mondta, nem szabad engedni a félelemnek és a migráció kérdését övező hamis narratíváknak.

A svéd marokkói nagykövet szerint a migráció néha jó, néha rossz

Svédország marokkói nagykövete is részt vett az ülésen, aki az M1-nek azt mondta, megérti azokat az országokat, akik félnek a bevándorlástól, de a migráció néha jó, néha rossz. Niklas Kebbon szerint Svédország gazdasága sem tartana ott, ahol most tart, ha a hetvenes években nem érkezik annyi munkaerő Dél-Európából.



Az M1 riportere megpróbálta megkérdezni az ülésen résztvevő Judith Sargentinit is. Azonban a bevándorláspárti, holland EP-képviselő először azt mondta, írásban kérjünk engedélyt tőle, majd amikor megtudta, hogy a magyar köztévé szeretné megkérdezni, akkor kategorikusan nemet mondott az interjúra.

A szálak összeérnek

„Az ENSZ és Brüsszel is az illegális migráció legalizálásán dolgozik, a szálak összeérnek” – jelentette ki Brüsszelben az uniós külügyminiszterek találkozója után a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter azt mondta, a világszervezet és az uniós intézmények nem megállítani, hanem megszervezni akarják a bevándorlást. A tárcavezető hozzátette, a tárgyalásokon a kibocsátó országok hatékonyan képviselték érdekeiket, így az ENSZ-paktum szövege is ezt tükrözi, és nem az európai polgárok érdekeit szolgálja.

A világszervezet tagállamainak 75 százaléka migrációs szempontból kibocsátó ország, ezért nem meglepő, hogy a paktum szinte kizárólag ezeknek az államoknak az érdekeit képviseli, és az is borítékolható, hogy a közgyűlés többsége nem gördít majd akadályt a dokumentum elfogadása elé. A paktum egyértelmű célja, hogy a Közel-Keleten, Közép-Ázsiában és Afrikában fenyegető demográfiai robbanást kezelje, egyszerűbben fogalmazva, a térségek drámai mértékű népességnövekedését szétterítse a fejlett világban.

Erkölcsi és jogi alapok

Az ENSZ ehhez a gazdasági és politikai célhoz próbál erkölcsi és jogi alapokat teremteni. A mainstream média gyakran ismétli, hogy a dokumentum jogilag nem lesz kötelező érvényű. Más kérdés, hogy morális és politikai szempontból nagyon is kötelező érvényű lehet, és ennek bizony, ismerve a nemzetközi bíráskodás gyakorlatát, már lehetnek jogi következményei is.



Az ENSZ csomagja arról szól, hogyha egy országnak, nemzetnek és családnak van valamilyen tulajdona, azt büntetlenül el lehet venni – jelentette ki Horváth József biztonságpolitikai szakértő. Mint mondta, ez szembemegy azokkal az alapvető polgári értékekkel, amelyek miatt annak idején több ország is úgy döntött, hogy csatlakozik az Európai Unióhoz – hangsúlyozta a szakértő az M1 Szemtől szembe című műsorában.

A csomag neve is hazugság

A csomag nevében is már hazugságról van szó, mert nem egy globális megállapodásról szól, hiszen számos állam kijelentette, még csak a folyamatban sem kíván részt venni, és nem fog voksolni a szavazáson – erről már Deák Dániel, a Figyelő főmunkatársa beszélt a műsorban. A megállapodás lényegében néhány kibocsátó ország és bevándorláspárti nyugat-európai állam egyezsége – fűzte hozzá.

Elmondása szerint a német vezetés álláspontja a legérdekesebb, a CDU például szavazott is róla, amelyen el is fogadták a megállapodást. Később az SPD is elfogadta, Angela Merkel német kancellár pedig azt mondta, összeegyeztethető a német nemzeti érdekkel az, hogy „igennel” szavaznak az ENSZ migrációs paktumára.

Európa veszíteni fog?

Deák Dániel szerint jól látható, hogy a bevándorlás-ellenes és a bevándorláspárti erők csatája zajlik, és úgy tűnik, míg Amerika és Ausztrália képes egy elutasító álláspontra, addig Európa veszíteni fog ebben a küzdelemben – hívta fel a figyelmet a szakértő. Hozzátette, Európa ismét leértékelődik, nem lesz közös álláspont, és újból a brüsszeli vezetők és a nyugat-európai politikusok az európai állampolgárok akaratával mennek szembe.

Beszélt arról is, ha megnézzük a globális migrációs folyamatokat, akkor elmondható, hogy nem Japánba, Ausztráliába vagy más hasonlóan fejlett gazdag országokba mennek a migránsok, hanem Európába. És azért jönnek Európába, mert a nyugat-európai vezetők ösztönzik a migrációt – jegyezte meg.