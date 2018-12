Mit ígér a CDU új elnöke?

A migráció és a biztonság témáját veszi elsőként napirendre a német Kereszténydemokrata Unió új vezetője, Annegret Kramp-Karrenbauer, akit pártja pénteken szűk többséggel, 51,7 százalékos támogatottsággal választott meg elnökévé. Megválasztása után Karrenbauer felvázolta, hogy miként képzeli el a párt és a szövetségi kormány viszonyát, és kijelentette, hajlandó akár Angela Merkel kancellárral, a CDU volt elnökével is szembeszállni, ha a párt érdeke ezt diktálja.

A hétvégén a német sajtó is értékelte a CDU tisztújító kongresszusát, a kommentárok mind egyetértettek abban, hogy az új elnök előtt hatalmas feladat áll. Egyrészt egyesítenie és azonnal kampányképessé kell tennie a jelenleg megosztott pártját, másrészt vissza kell hódítania az Alternatíva Németországhoz (AfD) állt szavazókat. Mindeközben Heinz-Christian Strache osztrák alkancellár, a bevándorlásellenes osztrák szabadságpárt vezető politikusa úgy reagált a CDU új elnökének kinevezésére: „Ma pezsgős dugók pattantak az AfD-nél.”

A CDU a szétesés szélén

A CDU új főtitkárát is megválasztották, ez szintén egy rendkívül fontos poszt, ezt Paul Ziemiak nyerte el – mondta Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő. A megválasztásáig a CDU ifjúsági szervezete élén álló fiatalember Merkel és Kramp-Karrenbauer bizalmi embere került a posztra, 63 százalékkal. Nógrádi szerint a CDU jelenleg a szétesés szélén van. Az is kérdés, hogyan tud majd együttműködni a célok elérésében a most szűk többséggel megválasztott Kramp-Karrenbauer és a keresztény-nemzeti politizáláshoz közelebb álló Friedrich Merz, aki 48 százalékot ért el a választáson – magyarázta Nógrádi György a Kossuth Rádió Ütköző című műsorában.

Mint mondta, a két politikus koncepciója ugyanis teljesen szembemegy egymással. A migráció és a biztonság kérdésében Kramp-Karrenbauer álláspontja megegyezik Merkelével, Merz pedig kimondta, meg kell újítani ezeket a koncepciókat.

Kramp-Karrenbauer nem alkalmas a szavazók visszahódítására

Nógrádi György reagált Heinz-Christian Strache osztrák alkancellár kijelentésére is. Úgy véli, ez azt jelenti, hogy Karrenbauer nem alkalmas arra, hogy visszahódítsa az embereket a CDU-ba az AfD-ből. Erre Merz sokkal alkalmasabb jelölt lett volna. Hozzátette, nemcsak az AfD jelent komoly kihívást, de a Zöldek pártja is, hiszen jelentősen megerősödött. A Zöldektől a konzervatív szavazókat kellene visszahódítani, de véleménye szerint az új elnök erre sem lesz képes.

Angela Merkel német kancellár és Annegret Kramp-Karrenbauer, a CDU új elnöke (Fotó: MTI/EPA/Focke Strangmann)

Elmondta, Merkel támogatottsága pont azért csökkent, mert olyan álláspontokat képviselt, amelyek már nem tetszettek a szavazóknak. Kramp-Karrenbauer pedig teljes mértékben a „merkeli vonal” folytatását tűzte ki célul, de ez a vonal a mai Németországban nem sikeres.

Merkel koncepciója nem tud győzedelmeskedni

Megjegyezte, közelednek a németországi helyhatósági, illetve az európai parlamenti választások is, és már most jól látszik, hogy ez a koncepció nem tud győzni. A migráció és a biztonság kérdésében körvonalazódnia kellene fontos intézkedéseknek, hogy Németország a határait lezárja, és mindent megtesz a biztonság megteremtéséért.

A CDU számára egyértelműen Merkel jelentette a terhet – erről már Törcsi Péter, az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója beszélt a rádió műsorában. Szerinte bárkit is választottak volna meg a tisztújító kongresszuson, mindegyik jelölt alkalmas lett volna arra, hogy valamilyen szinten „levegőhöz” juttassa a pártot. Hozzátette, Merkel 18 éven keresztül vezette a pártot, és attól függetlenül, hogy az új elnök milyen irányvonalat képvisel, új korszak kezdődik a CDU életében – fogalmazott.

Jó kapcsolat

Megjegyezte, Annegret Kramp-Karrenbauert Merkel jelöltjeként tartották számon, hiszen Angela Merkel jelöltette a tisztségre. Nagyon jó kapcsolatot ápoltak, hiszen Karrenbauer töltötte be a főtitkári posztot. Karrenbauer mégis azt nyilatkozza a sajtó felé, hogy ő „nem Merkel bábja” és „nem egy olyan jelölt, mint amilyen Merkel volt”. Hozzátette, Karrenbauer háttere merőben más mint Merkelé, katolikus nyugatnémet politikus, akinek 3 gyermeke van.