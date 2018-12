Fidesz: Súlyos fenyegetés az ENSZ migrációs csomagja

Németh Zsolt szerint csak idő kérdése, mikor erősödik a most tárgyalt, heteken belül a világszervezet közgyűlése elé kerülő puha norma kötelező jellege.

Németh Zsolt (Fidesz) az ENSZ migrációs csomagjában rejlő veszélyekről beszélt. Hangsúlyozta, hogy csak idő kérdése, mikor erősödik a most tárgyalt, heteken belül a világszervezet közgyűlése elé kerülő puha norma kötelező jellege. Emlékeztetett arra: Magyarország már idén júliusban javíthatatlannak minősítette a tervezetet, és kilépett annak tárgyalásából, veszélyesnek tartja a szövegtervezetet.

Ennek okaként említette, hogy az nem megállítani, hanem legális csatornába akarja terelni az illegális migrációt, a származási országok helyett pedig magát az elvándorlás jelenségét támogatja, miközben biztonsági megfontolásokat háttérbe szorítják az emberi jogiak.

Üdvözölte, hogy Magyarországhoz hasonlóan számos állam utasította el a javaslat támogatását, megjegyezve, nemzetközi migrációs tudatosság van kialakulóban, a fejlett világ ébred, Magyarország jó úton jár, nincs egyedül az álláspontjával.

Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára arra hívta fel a figyelmet: noha szavakban mind többen kritikusak a migrációs folyamatokkal szemben, a nemzetközi intézmények vezetői és az uniós szervek támogatói a migrációs folyamatoknak, amelyeket erősíteni kívánnak. Megemlítette: az ENSZ-dokumentum címében is deklarálja, hogy a migrációért, nem pedig ellene szól, nem integrációt, asszimilációt, hanem kohéziót irányozva elő.

Kitért arra is: 70 ezernél többen vannak a balkáni migrációs útvonalon, a Törökországban lévő négymillió ember döntő többsége is Európába akar jönni, ha ezt továbbra is katalizálják, az rendkívül komoly migrációs és biztonsági problémákat okoz.