Nemzeti válságot kell orvosolnia a francia kormánynak

A francia kormány szociális és adópolitikája ellen tüntető sárga mellényesek megmozdulásait kísérő zavargások hatásai katasztrofálisak a francia gazdaságra – ezt mondta Bruno Le Maire francia gazdasági miniszter, aki szerint a kormánynak egy nemzeti válságot kell orvosolnia. Hogy a válság kinek a számlájára írható, arról már nem beszélt a tárcavezető, de szavai szerint a krízis egy olyan nemzeté, amely képtelen egységes módon a jövőjét előrevetíteni.

A válságot keretező díszlet és a drámai akció mindenesetre látványos. A párizsi zavargások képei napi szinten sokkolják az egész világot. A sárga mellényesek ismét tömegesen vonultak utcára a francia fővárosban és a vidéki nagyvárosokban a kormány gazdaságpolitikája ellen tiltakozva.

A hírek szerint országszerte mintegy 125 ezren tiltakoztak a múlt heti 136 ezer után. Párizsban és a nagyobb városokban a radikális tüntetők, valamint a rendőrök között számos helyen történtek összecsapások, és a kizárólag az összetűzést kereső rendbontók is megjelentek a tömegben, gépkocsikat borogattak és gyújtottak fel, üzleteket fosztogattak – hangzott el az M1 Szemtől Szembe című műsorában.

A lépések most kezdődnek

A válságkezelési mechanizmus és Emmanuel Macron francia elnök lépései még csak most kezdődnek el – jelentette ki Szűcs Anita Franciaország-szakértő. Mint mondta, az első lépés már gyakorlatilag meg is történt, mivel a kormány megnyitotta a tárgyalások lehetőségeit. A kormány meghívta a mozgalom képviselőjét és a politikai pártok képviselőit is, hogy megbeszéljék és kezeljék a fennálló problémákat.



Szerinte Emmanuel Macronnak több variációja is van arra, hogy milyen politikai lépéseket tesz majd. Az biztos, hogy a francia elnök sem szeretné, hogy a tüntetés-sorozat szétterjedjen az országban, illetve olyan fordulatot váltson, amely már szakpolitikai kérdéseket vet fel. Macron meg akarja védeni azokat a vívmányokat, amelyeket másfél év alatt elért.

A tüntetők közül sokan szavaztak Macronra

Emmanuel Macron elnökségével szemben külföldön sokkal magasabbak voltak az elvárások, mint Franciaországban – erről már Soós Eszter Petronella Franciaország-szakértő beszélt a műsorban. Mint mondta, Macron szavazói között is akadnak olyanok, akik igazából csak azért szavaztak rá, mert nem akartak a másik jelöltre, Marie Le Penre szavazni. Sokan vannak most az utcán, akik rá voksoltak.

Szűcs Anita szerint a mozgalmat nehéz politikailag becsatornázni, és nehéz egy olyan képviselőt találni, aki megfogalmazza a több százezer emberben megformálódott elégedetlenséget. Ugyanakkor a párbeszéd, a felajánlott kerekasztal-beszélgetés lehetőséget teremtene arra, hogy megvitassák, hol ment mellé a politika. Hozzátette, a demonstrálók között voltak olyanok, akik annak idején Macronra szavaztak, szavazatukkal pedig elfogadták a most megvalósult célokat.

A szociális vívmányok megőrzése

Soós Eszter Petronella szerint a sárga mellényesekkel azért is nehéz a tárgyalás, mert sokszor még a kijelölt szóvivők sem tudnak igazi felhatalmazással elmenni, mert a mozgalmon belül is kapnak fenyegetéseket. Egyelőre úgy tűnik, a sárga mellényes mozgalom csak szervezgeti saját reprezentatív képviselőit, de ez nehezen megy.

Francia zászlót visznek a kormány szociális és adópolitikája ellen tiltakozó sárga mellényes tüntetők a párizsi Champs-Elysées sugárúton (Fotó: MTI/AP/Michel Euler)

A mozgalom jelszavai között rengeteg olyan híradás van, amely a mozgalom akaratát közli, hogy mit is szeretnének elérni a sárga mellényesek – magyarázta Szűcs Anita. Mint mondta, ha egy listát kellene összeállítani, akkor talán kiemelt helyet kapna a szociális vívmányok megőrzése. Ugyanakkor a tüntetők nagyon sok rétegből, különböző célokkal, más-más jelszavakkal jelentek meg.

Politikai válság

Soós Eszter Petronella szerint gyakori francia szokás, hogyha van egy társadalmi feszültség, azt intézményes megoldásokkal akarják kezelni.

Úgy véli, a jelenlegi helyzet még nem tart itt, de politikai válságról már lehet beszélni. Az elnök és a kormányzat még nem vette elő a komoly politikai megoldásokat, mint például a nehéztüzérség, új kormány kinevezése vagy új nemzetgyűlési programbeszéd megtartása. Hozzátette, a pártrendszer valóban átalakul és várhatóan a politikai törésvonalak is.

A szombati kormányellenes tüntetéseken, a múlt hetivel nagyjából megegyező számban, mintegy 125 ezren voltak az utcákon. A sárga mellényesek több városban is összecsaptak a rendőrökkel, egy könnygázgránát az M1 riporterét is eltalálta. A francia elnök egy üzenetet tett csupán közzé, amelyben megdicsérte a rendőrök munkáját.

Nehéz helyzetben a gazdaság

„Katasztrófa a kereskedelem és katasztrófa a gazdaságunk számára. A károk számláját az állam állja szolidaritásból, és a biztosítóknak is bele kell tennie a magáét” – fogalmazott Bruno Le Maire francia gazdasági miniszter. Emlékeztetett arra, hogy a karácsony előtti időszak az egyik legfontosabb a kereskedelem számára, és hozzátette, hogy a tüntetők által okozott rongálások miatti, az év vége előtt esedékes kártérítések kifizetését el kell halasztani a jelentős összegek miatt.

„Azt javasoljuk, hogy minden egyes kereskedő személyes helyzetét vegyük figyelembe a szociális járulékok és az adók befizetésénél” – tette hozzá Bruno Le Maire. Az erőszakos tüntetések a turizmust is visszavethetik. A legnehezebb helyzetben azonban a kereskedők és azok a kis- és középvállalkozók vannak, akik elesnek az adventi időszak megnövekedett forgalmától. Előzetes becslések szerint a több hetes tiltakozás már több mint egy milliárd eurós bevétel-kiesést okozott a kereskedelemben.