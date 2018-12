Háborús állapotok uralkodtak Párizs belvárosában

Több helyen összecsaptak a rendőrök és az ellenzéki tüntetők, a kommandósok könnygázzal, vízágyúval, barikádtörő páncélos járművekkel oszlatták a tömeget. Vidéki településeken is utcára vonultak a sárga mellényesek, miközben több országúton is forgalomlassító tüntetést tartottak. Kiderült, már nem pusztán az üzemanyagok drágulása, de Emmanuel Macron francia elnök és a jelenlegi hatalom ellen is tüntetnek.