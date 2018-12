A Nyugat belekényelmesedett az évtizedek óta tartó biztonságba

Krisztus születésének napján még a világháborúkban is elhallgattak a fegyverek. A fegyverek kora után a biztonság és a komfort rutinszerűvé vált, és a tehetős nyugati polgárok elhitték: mindig így lesz. Néhány éve az elkényelmesedett emberek azonban új tapasztalatokkal gazdagodtak: megjelentek olyanok, akiknek az ünnep semmit sem jelent.

Kívülről építenék le az emberek biztonságát

Advent az eljövetel, a várakozás időszaka, ilyenkor előretekintünk Jézus Krisztus megszületésére, és Európában a karácsonyi ünnepekre készülünk. Ha valaki ezt meg akarja másítani, azzal tulajdonképpen „belenyúl” a vallásunkba, kultúránkba, elköteleződésünkbe – fogalmazott Fischl Vilmos evangélikus lelkész az M1 Szemtől szembe című műsorában.



A biztonság és a stabilitás kérdése jelenti napjainkban a legfőbb beszédtémát a közéletben – reagált Pócza István, az Alapjogokért Központ vezető elemzője. „Ez számunkra jellemzően azt jelenti, hogy nem lövöldöznek, szurkálnak, robbantgatnak az utcán. Ebben az elmúlt időszakban változás történt Európában” – mondta. Szintén a biztonság témaköréhez tartozik, hogy az ember hogyan érzi magát a saját kontinensén, országában, a saját kultúrkörében – tette hozzá.

Pócza szerint a legnagyobb csúsztatás, hogy az emberek el akarják felejteni a Jézus születésére való emlékezést. Ez alapvetően rendíti meg a biztonságot és a stabilitást az ember életében. Ha a hitet – ami a stabilitást adja az ember életében – megtámadják, akkor az ember nem tudja békességben és biztonságban érezni magát. Különösen nagy probléma, hogy Európában csak úgy lehet ma karácsonyi vásárokat tartani, hogy azokat komoly biztonsági felkészülés előzi meg.

A túlzott szabadság ára

Nyugat-Európa túlzott szabadságban élt, és ez a keresztények számának csökkenéséhez vezetett. Azokról a nyugat-európai országokról beszélünk, akik korábban komoly missziós munkát végeztek Afrikában. Most azt látjuk, hogy olyanok jönnek be délről Európába, akik gyülekezetek meghívására itt végeznek missziós munkát. A kereszténységünk változik. A magyarországi egyházak egyelőre szabadon végezhetik szolgálataikat, de Nyugat-Európában már akár egy istentisztelet alkalmával is biztonsági intézkedésekre van szükség. „Mindig a szemünk előtt kell lebegnie, hogy a nyugat-európaiak sorsára juthatunk-e. Ha nem töltjük be azt az űrt, amit a kereszténység hat, akkor betölti az ezotéria, az iszlám, és más keleti vallások” – hangsúlyozta Fischl Vilmos.

Angela Merkel német kancellár a 2016-os berlini gázolásos merénylet színhelyén a Breidscheidplatzon (Fotó: MTI/EPA/Oliver Weiken)

Pócza István szerint 2015 óta a német keresztényeket üldözik azok, akik megérkeztek Európába. A menekültszállásokon gyakorlatilag „ömlesztve” helyezik el őket, és az ott élő muszlim hitű és hátterű migránsok verbálisan, majd fizikailag is vegzálni kezdték a csekély létszámú keresztényeket. Ha ez tapasztalható zárt ajtók mögött, belegondolni is nehéz, hogy mi történik, ha ezek az emberek bejutnak a célországokba, és ott jogukban áll majd kifejezni akár nemtetszésüket is a keresztények felé.

Sokan tévesen ítélik meg a kereszténységet, amikor Máté evangéliumára hivatkozva azt mondják, hogy mindenkit be kell fogadni. A befogadás arról szól, hogy a többségi társadalom nem akarja megváltoztatni az ide érkezők vallását, de cserébe elvárja, hogy a bevándorlók se akarják erőszakos módon és eszközökkel megváltoztatni a keresztény kultúrát – folytatta.

Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek karácsonyi éjféli szentmisét celebrál a budapesti Szent István-bazilikában (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Nem lehet erőszakkal legálissá tenni azt, ami illegális

„Az illegális migráció ellen fel kell lépni” – hangsúlyozta Fischl Vilmos. Ha valami illegális, vagy irreguláris, azt egy módon lehet legálissá tenni: ha valakinek vannak okmányai, akkor megpróbálhat vízumot kérni egy követségen. Egy utazásnak ez a legális formája. Ha az EU olyan útlevelet, utazási jogosítványt ad ki, amivel valaki az identitása nélkül utazgathat a kontinensen, azzal minden nemzetközi jogot megtipor – fogalmazott. „Nem lehetséges, hogy valaki úgy kapjon utazási igazolványt, hogy nem ismerjük, nincsenek papírjai. Ez a módszer erőszakkal alakítja legálissá az illegálist” – hangoztatta.

Identitását tekintve valóban nagyon veszélyes helyzetben van Európa. Folyamatosan veszíti el azokat a kapcsolatait az eredeti keresztény gyökereivel. A humanitárius vízum és az ENSZ kezdeményezése is beleillik ebbe a folyamatba, amelynek a végeredménye egy nagy európai massza, amelyben nem lehet megmondani, hogy egy ország milyen vallású vagy kultúrájú – tette hozzá Pócza.

Mint mondta, Magyarország évek óta azt az álláspontot képviseli, hogy kívül kell tartani a bevándorlókat, és a migránsok addig tranzitzónákban tartózkodhatnak, amíg a hatóságok elbírálják a menedékkérelmeket. Ezt az elképzelést azonban próbálják egyre közelebb mosni a bevándorláspártiak álláspontjaihoz, aminek az lesz a végeredménye, hogy az irreguláris migrációt kifehérítik.