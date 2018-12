A gyermekvállalás segítése lehet a kiút a népesedési válságból

Az európai népesedési válságból az lehet a kiút, ha a fiatalokat segítik családalapítási elképzeléseik megvalósításában, hogy annyi gyereket vállalhassanak, amennyit szeretnének – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára telefonon az MTI-nek.

Novák Katalin, aki az Institut Thomas More francia think thank (kutatóintézet) által szervezett fórumon tartott előadást Párizsban elmondta: ez európai szintű feladat, és bár egyetért azzal, hogy a családpolitika nem európai uniós hatáskörben szabályozott kérdés, ezzel együtt érdemes kicserélni a tapasztalatokat és azonosítani magát a problémát, hogy Európa népesedési válsággal küzd, amelyre megoldást kell találni.

Példaértékű lehet a magyar családpolitika

Ismertette azt az elvet is, hogy a szociálpolitikát és a családpolitikát szétválasztották. Előbbi a szegényekre, a rászorulókra, a roma népességre koncentrál, utóbbi pedig arra, hogy a fiatal párok anyagi helyzetüktől függetlenül vállalhassanak gyermeket.

Felhívta a figyelmet arra, hogy ez volt a gyakorlat Franciaországban is, de Francois Hollande baloldali kormánya megszüntette a jövedelmi helyzettől függetlenül járó családtámogatást. Szavai szerint ez nagy felháborodást váltott ki Franciaországban és látszik is, hogy a családtámogatási rendszer megnyirbálása után csökken a gyermekvállalási kedv az országban.

Novák Katalin hangsúlyozta, hogy Magyarországon az elmúlt hét évben 20 százalékkal nőtt a gyermekvállalási kedv, húsz éve nem volt ilyen magas, és 2010-hez képest másfélszeresére nőtt a házasságkötések száma. Azt mondta: a hallgatóság szerint ilyen jellegű családpolitikára lenne szükség Franciaországban is. Úgy fogalmazott: mi is tanultunk a franciáktól, például a bölcsődei rendszer erősítésénél, lehet, hogy majd a franciák vesznek át néhány olyan gyakorlatot, amelyet a magyar kormány használ.

Novák Katalin, aki egyben a Fidesz alelnöke, ebben a minőségében találkozott Laurent Wauquiez-vel, a jobbközép Köztársaságiak elnökével, ahogy fogalmazott, Emmanuel Macron elnök kihívójával, és beszéltek a két párt közötti együttműködés erősítéséről. Mint mondta, fontos, hogy testvérpártjaikkal szoros együttműködésben dolgozzanak főleg most, az európai parlamenti választások előtt.

Felsorolta: a Köztársaságiak számára is fontos a határvédelem, az illegális migráció elleni határozott fellépés, a biztonság megteremtése, valamint a családpolitika és a hagyományos családi értékek képviselete, tehát a kérdések többségében azonos állásponton vannak. Megállapodtak abban, hogy rendszeressé teszik, formalizálják ezt az együttműködést a pártok között.