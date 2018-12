Kiélezett véghajrá zajlik Németországban

Ezeregy ember kezében van a német kormányzópárt, a Kereszténydemokrata Unió elnöki tisztségének sorsa. Ennyien döntenek ugyanis néhány nap múlva Hamburgban a pártelnök személyéről, és ezen keresztül talán arról is, ki lehet a Kereszténydemokrata Unió következő kancellárjelöltje.

A verseny a véghajrában is igen kiélezett a verseny az Angela Merkel kancellár által támogatott Annegret Kramp-Karrenbauer és a nagy visszatérő, Friedrich Merz között. Jóllehet, Angela Merkel is azt mondta, legkésőbb a ciklus végén visszavonul a politikai élettől, de a jövő héten az is eldőlhet, kitarthat-e pozíciója 2021-ig. Az egyik aspiráns a politikai pályán tarthatja, míg a másik kilökheti őt onnan, ha már egyszer tíz évvel ezelőtt vele is megtette ugyanezt a kancellár – hangzott el az M1 Szemtől szembe című műsorában.

Friedrich Merz bölcs ember, hiszen Merkelről soha nem beszél, még megjegyzést sem tett soha cselekedeteiről és intézkedéseiről – mondta el Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő a műsorban. Hozzátette: Merz abból indul ki, ha ő nyer, akkor új helyzet van, ha nem ő nyer, akkor nincs miről beszélni.

Mint mondta, amennyiben Merz megnyeri az elnöki tisztséget, „neki fog menni” Angela Merkelnek. Nógrádi György szerint a három jelöltből jelenleg kettő esélyes.

Merkellel vagy nélküle?

Annegret Kramp-Karrenbauert „mini Merkelnek” csúfolják Németországban azért, mert Merkel hozta be őt a politikába, és ő építette fel, illetve szeretné utódjává nevelni – mondta Pócza István, az Alapjogokért Központ vezető elemzője a műsorban. Mint mondta, sokan pont emiatt nem várnának semmiféle változást győzelme esetén.

A vezető elemző szerint a fő kérdés az, hogy Annagret Kramp-Karrenbauer ezt stratégiaként viszi-e tovább, vagy úgy gondolkodik-e, mint Merkel. Az elemző hangsúlyozta: aki pártelnök lesz, valószínűleg az lesz a kancellárjelölt is.

Házasság mindenkinek vagy senkinek

Mindkét esélyes jelölt, Annegret Kramp-Karrenbauer és Friedrich Merz is valamilyen szinten más politikát képvisel, mint Merkel. Merz egy sokkal szigorúbb bevándorláspolitikát, Kramp-Karrenbauer pedig egészen más gazdaságpolitikát képvisel – hangzott el a műsorban.

Pócza István emlékeztetett: míg korábban Kramp-Karrenbauer a „házasság mindenkinek” témájával szemben állt, manapság már visszakozni kezd a kérdésben. Véleménye szerint ez azért is különösen érdekes, mert a három jelölt egyike, Jens Spahn homoszexuális. Érdekes tehát, hogy ki, mit képvisel. Hozzátette: a megválasztott pártelnök rátermettségétől fog függni az, mit tud majd elérni.

Hivatalos közvélemény-kutatás

Annegret Kramp-Karrenbauer főtitkár, volt Saar-vidék tartományi kormányfő, a német CDU legnépszerűbb elnökjelöltje – mutatta ki egy pénteken, a párt tisztújító kongresszusa előtt egy héttel ismertetett felmérés.

A második Friedrich Merz, a CDU és a bajor testvérpárt, a Keresztényszociális Unió (CSU) közös parlamenti frakciójának volt vezetője lenne a leginkább megfelelő az elnöki tisztség betöltésére. A harmadik helyen Jens Spahn egészségügyi miniszter áll – mutatta ki az ARD televízió DeutschlandTrend felmérése.

A párt új elnökét nem a lakosság vagy a CDU-szavazók választják meg, hanem a december 7-én Hamburgban kezdődő kongresszusra delegált 1001 küldött.