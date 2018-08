Malmö az erőszak fővárosa?

Az elmúlt néhány évben szexuális erőszak miatt Svédországban elítélt bűnözők 58 százaléka nem svéd születésű – derült ki a svéd közszolgálati tévé összeállításából. A műsorban súlyos problémaként említik a nőket zaklató bevándorlókat. Korábban még tagadták, hogy a bevándorlás miatt nőtt volna meg a támadások száma.

Az elmúlt öt évben 842 férfit ítéltek el nemi erőszak vagy annak kísérlete miatt Svédországban. Az adatok szerint az elkövetők 58 százaléka nem Svédországban született, a legtöbben közülük közel-keleti országokból vagy Afrikából származnak – egyebek mellett ez derült ki a svéd közszolgálati csatorna összeállításából. Az SVT Nyomozási Küldetés című műsorában az is elhangzott, hogy az elítélt külföldiek közül majdnem minden második, kevesebb, mint egy éve tartózkodott a skandináv országban, amikor tettét elkövette.

Ezek azonban csak azok az ügyek, amelyek eljutnak a bíróságokig. A svéd bűnmegelőzési hivatal adatai szerint ugyanis például 2016-ban több mint 6700 bejelentés érkezett nemi erőszak miatt, de csak 142 támadót ítéltek el.

Kevés embert ítélnek el

A svéd műsor készítői szerint az egyik legnagyobb probléma éppen az, hogy a külföldi bűnelkövetőknek csak nagyon kis százalékát ítélik el. Ráadásul a bűncselekmény elkövetése után sem utasítják ki a bevándorlókat Svédországból.

A svéd sajtóban egyébként Malmőt sokszor egyenesen az európai „erőszak fővárosnak” nevezik. Az adatok szerint a dél-svédországi nagyvárosban a legmagasabb a migránsok száma az Európai Unióban. Számos olyan – no-go zónának is nevezett – lakónegyede van Malmőnek, ahol kizárólag migránsok élnek. A svédek messziről elkerülik ezeket a környékeket, ahol szinte mindennaposak az összetűzések és a rendőrséget érő támadások.

Otthon halálbüntetés járna

A közszolgálati televízió riportere egy migráns hátterű egykori rendőrrel járta Stockholm belvárosát. Afgán és pakisztáni fiatalokat kérdeztek meg arról, mi történne velük szülőhazájukban, ha csoportokba verődve nőket erőszakolnának meg. A fiúk hallgattak, majd a rendőr megadta a választ: halálbüntetés.

Az egyik afgán fiatal erre azt mondta: sokan közülük tényleg azt hiszik, hogy a rövid szoknyában járó lányok felkínálják magukat, ezért a bevándorlók nem értik a visszautasítást.

A svéd választásokat is a migránskérdés döntheti el

Egyes elemzők szerint érdekes, hogy a témával éppen most foglalkozott a svéd televízió, ugyanis szeptember 9-én választásokat tartanak az országban. A kampány fő témája már most is a migráció és a bűnözés.

A legfrissebb közvélemény kutatások szerint egyébként a Szociáldemokrata Párt sokat vesztett népszerűségéből és nem biztos, hogy esetleges koalíciós partnereivel többséget tud szerezni. Egyre népszerűbb viszont a Svéd Demokraták nevű párt, amely azt követeli, hogy azonnal toloncolják ki azokat a migránsokat, akiket erőszakért elítéltek Svédországban.

Húsz éve téma a bevándorlás a svédeknél

Flamm László történész, külügyi szakértő szerint a svéd jóléti államra korábban is jellemző volt az, hogy olyan adatokat és tényeket hallgattak el, amelyek kellemetlen voltak a svéd állampolgárok számára. Kérdéses, hogy lehet-e közvetlen párhuzamot vonni az erőszak és a bevándorlók között.

Ez több mint húsz éve lassan téma Svédországban. A Svéd Demokrata párt jelenleg tabukat dönt az általuk feszegetett kérdésekkel. Nyíltan kimondják például, hogy párhuzam van az erőszakos bűncselekmények és a bevándorlók között. Vállalják ezt a fajta retorikát – fogalmazott a szakértő. Hozzátette: a jelenlegi kormányzó párt nem tudja ezt a migrációs válságot kezelni.