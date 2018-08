Politico: Putyin a fegyverzetkorlátozási egyezmények kiterjesztését szorgalmazta Trumpnál

Vlagyimir Putyin orosz elnök a helsinki csúcstalálkozón a fegyverzetkorlátozási egyezmények kiterjesztését szorgalmazta Donald Trump amerikai elnöknél – állítja a Politico című lap orosz dokumentumokra hivatkozva.

A lap szerint a tárgyalások egyik dokumentumából az derül ki, hogy Moszkva folytatni szeretné a hagyományos fegyverzetek korlátozásáról és az űrfegyverek betiltásáról szóló tárgyalásokat Washingtonnal.

A Politico, egy neve elhallgatását kérő, a dokumentum fordítását végző amerikai kormányzati tanácsadótól kapta meg az angol változatot, de – mint állítja – módjában állt megtekinteni az eredeti cirill betűs példányt is.

Az eddig még nyilvánosságra nem került dokumentum a július 16-án Helsinkiben tartott csúcstalálkozó témáinak felsorolását tartalmazza, s erről a találkozó idején még Donald Trump legközelebbi munkatársainak sem volt tudomásuk. Az orosz elnök a kétórás négyszemközti tárgyaláson nyújtotta át az amerikai elnöknek. Az orosz lista a Párbeszéd a fegyverzetkorlátozásról címet viseli.

A Politico „meglepően normálisnak” nevezte az orosz feljegyzésben foglaltakat, s azt szűrte le belőlük, hogy az orosz elnök eltökélt szándéka a nukleáris fegyvereket illető hagyományos együttműködés felújítása Moszkva és Washington között, valamint a tárgyalás a nukleáris egyezménynek kiterjesztéséről és a fegyverzetkorlátozásról, beleértve új korlátozások kimunkálását is. „Ezek a témák megszokottak voltak az orosz-amerikai párbeszédben évtizedeken keresztül, kivéve az utóbbi időszakot, amikor a Szíria és Ukrajna miatti növekvő feszültségek elhomályosították” – szögezte le a lap, hozzátéve, hogy e párbeszéd háttérbe szorulásához hozzájárult az is, hogy Washingtonban mindkét párt politikusai nehezményezik, hogy Donald Trump a sürgetés ellenére sem kíván szembeszállni Putyin cáfolatával, miszerint Moszkva nem avatkozott be a 2016-os amerikai elnökválasztási folyamatba.

„Ez (a dokumentum) arról szól, hogy ki akarunk kerülni a kutyaszorítóból, és tárgyalni akarunk az Egyesült Államokkal egy sor biztonságpolitikai kérdésről” – idézett a Politico egy szintén neve elhallgatását kérő tisztségviselőt.

A Fehér Ház nem kívánta kommentálni a lap információit, csupán annyit jegyzett meg, hogy az elnök nem kapott semmiféle írásos dokumentumot.