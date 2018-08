Merkel és pártja az összeomlás szélén

Történelmi mélypontra csökkent a kereszténydemokrata pártok népszerűsége Németországban. A közszolgálati televízió megrendelésére készített közvélemény-kutatásból az derült ki, hogy a CDU és CSU pártszövetség csak 29 százalékot érne el egy most vasárnap megtartandó választáson. A belpolitikai folyamatok változásáról és a szeptemberben esedékes bajor tartományi választások következményeiről beszélgettek a szakértők a Kossuth Rádió műsorában.

Míg a kormánypártok történelmi zuhanásban, addig a bevándorlás ellenes AfD történelmi szárnyalásban van, ugyanis most először ért el 17 százalékos támogatottságot. Ez azt is jelenti, hogy „záródik az olló” az AfD és a szociáldemokraták között, a különbség ugyanis már csak egy százalékpont, egyelőre még az SPD javára.

Kiszelly Zoltán politológus szerint akár mélyrepülésnek is nevezhető az a folyamat, amely a CDU-val és CSU-val történik. Ez abból is látszik, hogy Angela Merkel német kancellár a 2000-es évek idején még 40-45 százalékos támogatottsággal vette át a CDU vezetését, azonban a tavalyi Bundestag választásoknál már 8,5 százalékos csökkenés volt megfigyelhető a két párt esetében a 4 évvel korábbi eredményhez képest. Hozzátette, Bajorországban a szövetségi választás eredményeit is figyelembe véve a CSU 12 százalékot veszített támogatottságából.

Kilátástalan a németek helyzete

Úgy véli, a német helyzetet jelenleg a kilátástalanság jellemzi, a német polgárok ugyanis nem látják, hogyan javulhatna a helyzetük. Az egyik legsúlyosabb probléma továbbra is a migráció, amely mind anyagilag, mind pedig társadalmilag megterheli az országot, illetve a legutóbbi felmérések alapján az is kiderült, egy átlag német állampolgár sokkal rosszabbul él, mint négy évvel ezelőtt.

Angela Merkel és Horst Seehofer (Fotó: MTI/EPA/Carsten Koall)

A politológus szerint, a németek már inkább azokat a pártokat támogatják, amelyek ígéreteket tesznek a legfontosabb kérdésekben. Ilyen az AfD és a zöldpárt, amelynek szintén 14 százalékra nőtt a támogatottsága. Hozzátette, a felmérések szerint a németek 57 százaléka ma már elítéli Angela Merkel migránspolitikáját.

Utolsó kancellári időszakát éli Merkel?

Pócza István, a Századvég vezető elemzője szerint a kérdés az, hogy Angela Merkel meddig folytatja jelenlegi politikáját, amely több esetben is szembemegy saját magával. Például számos lépést tett már a migráció szigorításának érdekében, ugyanakkor a nemrég megnyílt „ankER központok” csak Bajorországban működnek.

Az elemző úgy véli, szinte biztos, hogy Angela Merkel utolsó kancellári időszakát tölti, és már nem igazán foglalkoztatja a kérdés, mi lesz pártjával a jövőben – mondta el Pócza István a Kossuth Rádió Ütköző című műsorában.

Független arculatot alakított ki Seehofer

Más a kapcsolat a CSU és Horst Seehofer német belügyminiszter között, ugyanis jól látható, hogy Seehofer politikáját a hűség és a felelősségvállalás jellemzi pártja irányába. Horst Seehofer egy saját, CDU-tól elkülönített és független arculatot alakított ki, amely Kiszelly Zoltán szerint egy tudatos cselekedet Seehofer részéről.

A belügyminiszter ezzel már az október 14-ei bajor tartományi választásokra készül. A CSU számára sorsdöntő lehet a választások napja, a kérdés pedig az, hogy melyik párt lesz a CSU koalíciós partnere. Kiszelly azt is elmondta, Seehofertől egyre többen várják el, hogy kövesse Orbán Viktor miniszterelnök és a V4 országok, valamint Sebastian Kurz osztrák kancellár álláspontját a migráció kérdésében.

Pócza István szerint Merkel pártja az összeomlás szélén áll, amely negatív irányba kihat a biztonsági stabilitásra is, azonban Merkel erről nem vesz, vagy már nem akar tudomást szerezni. Úgy véli, Merkel politikájában egy ijesztő változás megy végbe, elveszítette önmagát, és egy ideológiavezérelt gondolkodást követ: a liberális demokrácia megőrzését szorgalmazza.

„Weimarizálódás” megy végbe

A német pártok között az úgynevezett „weimarizálódás” folyamata rajzolódik ki, amely azt jelenti, hogy csökken a mérsékelt pártok – a CSU és a CDU – befolyása és a két szélsőséges párt erősödik meg: a bevándorlás ellenes AfD és a baloldali párt, amely a rossz szociális helyzetet próbálja helyreállítani Németországban – magyarázta Kiszelly Zoltán.