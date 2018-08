Washington ismét életbe lépteti az Irán elleni szankciókat

Az Egyesült Államok keddtől ismét életbe lépteti az Irán elleni szankciókat. Mike Pompeo amerikai külügyminiszter a hétvégén hangsúlyozta, hogy Washington mindenképpen következetesen betartatja a közép-európai idős szerint kedd reggeltől foganatosítandó szankciókat, amelyektől azt reméli, hogy magatartása megváltoztatására készteti az iráni vezetést.

Pompeo szerint a most ismételten bevezetésre kerülő szankciók célja Irán amerikai megítélés szerinti kártékony magatartásának megváltoztatása a Közel-Keleten és annak megakadályozása, hogy a perzsa vezetés nukleáris fegyverekre tegyen szert. Az amerikai diplomácia vezetője a büntetőintézkedések az iráni rosszindulatú tevékenységek visszaszorítására tett amerikai erőfeszítések fontos elemei.

Egy magas rangú amerikai tisztségviselő hétfői háttér-tájékozatóján ugyanakkor azt hangoztatta, hogy Washington végső célja egy új nukleáris egyezmény megkötése Iránnal. A szankciók bevezetéséről Donald Trump amerikai elnök még májusban döntött, miután május 8-án egyoldalúan felmondta a 2015-ben kidolgozott és 2016 januárjában aláírt többhatalmi atomalkut Iránnal.

Trump szerint kártékony az egyezmény

A megállapodást az Egyesült Államok, Kína, Oroszország, az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország és az Európai Unió írta alá. Trump mindig is kártékonynak tartotta ezt az egyezményt, és már a 2016-os elnökválasztási kampányban is hangsúlyosan szerepelt az atomalku felülvizsgálata, illetve felmondása is.

Az elnök gyengének minősítette a megállapodást, s bár nem vitatta, hogy a benne foglaltakat Teherán nem sértette meg, álláspontja szerint az egyezmény nem akadályozta meg azt sem, hogy Teherán nukleáris fegyvert állítson elő. A bécsi székhelyű Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA) szerint egyébként Teherán mindig betartotta az egyezményt.

Két szakaszban vezetik be a szankciókat

A beígért szankciókat két szakaszban vezetik be. Az első szakasz augusztus 6-án kezdődik, miután lejár az az úgynevezett „kegyelmi időszak”, amelyet az atomalku májusban történt felmondásakor az amerikai kormány adott hazai és külföldi vállalatoknak arra, hogy hogy lezárják folyamatban lévő gazdasági-kereskedelmi ügyleteiket Teheránnal. A szankciók második szakasza november elején kezdődik, amikor elsősorban az iráni energetikai szektor kerül célkeresztbe, embargóval sújtva az iráni olajexportot.

Keddtől Teherán nem vásárolhat amerikai dollárt, nem bonyolíthatja ebben a valutában az ügyleteit, büntető intézkedés sújtja az iráni szuverén adósságot (azaz a kormány által külföldi pénznemben kibocsátott kötvényeket), az iráni arany-, és nemesfémkereskedelmet, az alumíniumtermékeket, az acél-, és szénipart.

Az amerikai szankciók nyomán ezentúl nem lehet az Egyesült Államokba bevinni iráni szőnyeget és pisztáciát, a szankciók érintik az iráni kaviárexportot és olyan nagy amerikai vállalatoknak kell visszamondaniuk iráni megrendeléseiket, mint például a Boeing, amely csaknem 20 milliárd dollár értékben 110 repülőgépet szállított volna Teheránnak. A vállalat már törölte is az Iran Air és az Aseman Airlines iráni légitársaságokkal kötött szerződéseit. Bevonják a polgári és személyszállító repülőjáratok engedélyeit is.

Tilos lesz az Iránban gyártott autók forgalmazása

Keddtől tilos lesz Iránban gyártott autókat forgalmazni az Egyesült Államokban. (Az autóipar az iráni gazdaság egyik legjelentősebb ágazatává vált: az Iran Khodro elsősorban külföldi, főként francia gyártási licencek alapján dolgozik.) Mike Pompeo külügyminiszter vasárnap – utalva egyes iráni városokban tapasztalt tüntetésekre – fontosnak tartotta leszögezni, hogy az irániak nem az amerikai politikával elégedetlenek, hanem a saját vezetőikkel, akik nem tudták valóra váltani a gazdaság fellendítésére vonatkozó ígéreteiket.

Hozzátette: azt Washinton támogatja, hogy az irániak hallassák hangjukat országuk jövőjét illetően. Az amerikai diplomácia vezetője ugyanakkor azt hangoztatta, hogy az amerikai kormánynak nem az iráni rendszerváltás a célja, hanem csupán Teherán “magatartásának megváltozása”. Washington ugyanis rendkívül élesen bírálja Teherán szíriai és jemeni szerepvállalását.