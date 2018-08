A migránsok legnagyobb része gazdasági bevándorló

Csak 10-15 százalékuk valódi menekült – közölte Horváth József biztonságpolitikai szakértő az M1 aktuális csatorna műsorában szombaton.

A szakértő azt mondta, komoly politikai szándékkal és megfelelő módszerekkel – például adatbázisokkal – ki lehetett volna szűrni, hogy ki mond igazat. Hozzátette, az Európai Unióban különböző vélemények vannak, de a 2019-es európai parlamenti választásokkal el fog dőlni, hogy hol szeretné a társadalom visszakapni a biztonságát, és hol gondolják, hogy a bevándorlás jó.

Dániával kapcsolatban kitért arra is, hogy az arcot is eltakaró viselet megtiltása biztonsági kérdés, az öngyilkos merénylőket ugyanis nem lehet azonosítani az öltözék emiatt. Továbbá erkölcsi és politikai alapon is végig kell gondolni ezt a kérdést, mert szerinte ha ott engedélyeznék a burkát, azzal elismernék a többi között a többnejűséget és a gyermekekkel kötött házasságot.