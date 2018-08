Megjósolták, mi lesz 40 év múlva

Az OECD szakemberei egy friss tanulmányukban arra vállalkoztak, hogy 2060-ig megjósolják, milyen irányba haladhat a világgazdaság, melyek lehetnek a növekedés irányai, és mely országok lehetnek a fellendülés motorjai.

„Nagyon fontos, hogy sok dolgot nem lehet 40 évre előre jelezni, ezért valószínűleg az elemzésben szereplő előrejelzésnek csak kis része fog megvalósulni, a világ 2060-ban egészen máshogy fog kinézni, mint ahogy ebben az elemzésben lefestették” – mondta a Kossuth Rádió Ütköző délben című műsorában a Portfolio.hu elemzője. Beke Károly hozzátette, bizonyos alapfolyamatokból lehet kiindulni minden elemzés kezdetekor, az OECD a jelenlegi gazdasági környezetet és az elmúlt évtizedek trendjeit vette alapul az elemzéshez, és ezt vetítette ki a következő bő negyven évre.

Lóránt Károly közgazdász is leszögezte, sok megjósolhatatlan dolog van a világgazdaságban. Példának hozta, hogyha egy átlagembert kérdeznének meg arról, hogy mi történik a világban 2060-ig valószínűleg nagyon futurisztikus dolgokról beszélne, előre jelezni lehetséges a jelenlegi munkafolyamatok alapján, de azt nem lehet megmondani, hogy még miket fognak feltalálni a kutatók.

Szinte lehetetlen mindent megmondani előre

„Feltalálják-e a rák gyógyszerét, feltalálják-e az alternatív üzemanyaggal működő autót? Ezek mind olyan dolgok, amit nem lehet előre jelezni, ezért van az, hogy a jelenlegi állapotot vették kiindulópontnak. Az alapforgatókönyv alapján azt feltételezték, hogy nem fog semmi változni a világon, tehát hogy a gazdaságpolitikai környezet globálisan ugyanolyan marad mint most, és ehhez képest különböző alternatív forgatókönyveket vázoltak fel” – részletezte Beke Károly.

A győri Széchenyi István Egyetem SZEnergy csapatának a londoni üzemanyag-hatékonysági versenyre készített autója. (MTI/Krizsán Csaba)

Lóránt Károly közgazdász arról beszélt, hogy az 1970-es években maga is készített egy előrejelzést 2050-ig, amelyet tízévenként ellenőriz, hogy hogyan alakulnak a dolgok. Abban egyetértett a Portfolio.hu elemzőjével, hogy vannak dolgok, amelyeket könnyen lehet előre látni, másokat azonban nem. Példának hozta, hogy saját előrejelzésében azt feltételezte, hogy a technikai fejlődés lassulni fog, hiszen már 1970-ben látni lehetett, hogy lassul a technikai fejlődés, azonban senki nem látta előre 1970-ben az internet megjelenését, vagy éppen azt, hogy a hírközlésben mekkora változások jöhetnek. Ugyanakkor – tette hozzá – a népesség növekedését vagy a gazdaság növekedésének lassulását egész jól be lehetett határolni.

Emelni kellene a nyugdíjkorhatárt?

Az OECD elemzése szerint a nyugdíjjal kapcsolatos kiadások nyomást gyakorolhatnak a költségvetésre, ezért javasolják a nyugdíjkorhatár megemelését. Beke Károly erre úgy reagált: a mai ismeretek szerint nincs alternatíva a nyugdíjrendszer átalakítására, az egyetlen megoldást a közgazdász szerint az jelenthetné, ha rohamosan nőne a dolgozó népesség hatékonysága, és ugyanazt a mennyiségű nemzeti összterméket kevesebb ember is elő tudná állítani.

„Ez a hatékonyság nem fog önmagától ilyen mértékben javulni, tehát valamennyivel javul évről évre, de ahhoz további intézkedésekre van szükség, hogy ez a javulás olyan szintű legyen, hogy ellensúlyozza a demográfiai gondokat” – mondta.

Hozzátette, ez nemcsak Magyarországon van így, hanem a legtöbb fejlett országban, többek között Amerikában is. „Egész egyszerűen olyan a jelenlegi demográfiai kép, hogy egyre többen mennek nyugdíjba, miközben egyre kevesebb gyermek születik a legtöbb országban, és néhány évtizeden belül el fogunk jutni oda, hogy a jelenlegi rendszerben az aktív dolgozók nem tudják a járulékaikkal kitermelni a nyugdíjakat” – magyarázta.

A közgazdász úgy látja, ebben az esetben két megoldás van, az egyik a nyugdíjak csökkentése, a másik a nyugdíjkorhatár megemelése. Rávilágított: ennek nem örülnének az emberek, hiszen tovább kell dolgozni, azonban az OECD elemzése rámutatott arra is, hogy az elmúlt húsz évben átlagosan a világban hét évvel nőtt a várható élettartam, azonban a nyugdíjkorhatár ezt nem követte. Az OECD elemzése szerint a várható élettartamhoz kell igazítani a korhatárt.

A gépesítés lehet a megoldás

„Jelenleg az a helyzet, hogy az elmúlt évtizedekben globálisan nőtt a várhatóan nyugdíjban eltöltött évek száma” – jelentette ki, és hozzátette, vannak olyan trendek – például a gépesítés –, amelyek kiválthatják a demográfiai hatás negatív következményeit, de ennek pontos mértéke még nem látható előre.

KUKA iiwa R820 típusú robotok az Audi Hungaria Motor Kft. győri gyárában (MTI/Krizsán Csaba)

„Most egy olyan technológiai változás küszöbén állunk az automatizálással, a robotikával, hogy a következő 5-10 év nagy kérdése az lesz, hogy tud-e olyan mértékben fejlődni a technológia, hogy valóban beváltsa az optimistának tűnő várakozásokat” – fejtette ki Beke Károly.

Lóránt Károly ezzel párhuzamosan a migrációs probléma megoldását nevezte a jövő egyik legnagyobb fő kérdésének, ugyanis az OECD egy másik tanulmánya szerint a szubszaharai térségben 2050-ig egymilliárddal nőhet a lakosság, azonban a térség nem tudja őket eltartani. Kifejtette, hogy erre az egyik megoldás az lehet, hogy megpróbálják megállítani a Szahara növekedését egy erdősáv megépítésével, hogy meg tudják tartani az ott élőket.

Kína vezet 2030-ig

Az OECD azzal számol, hogy nagyjából 2030-ig Kína marad a világgazdaság legnagyobb ereje, azaz a globális GDP legnagyobb része még onnan érkezik majd, és valamikor a 2030-as években előzi majd meg Kínát India – közölte Beke Károly.

„Sokat riogattak korábban a kínai gazdaság lassulásával, de azt látjuk, hogy ez a hat és fél, hét százalék körüli gazdasági növekedés még mindig lényegesen magasabb mint a fejlett országokban” – magyarázta.

Hozzátette, valószínűleg ez a tendencia folytatódni fog, hogy Kína egyre nagyobb szeletet hasít ki, és India évi nyolc-kilenc százalékos növekedési ütemet diktál, így pedig a közgazdász szerint India először felzárkózik Kínához, majd meg is előzheti azt.

Afrikában beruházásokra lesz szükség

Az OECD előrejelzése szerint Afrikában népességrobbanásra lehet számítani, Beke Károly ezzel kapcsolatban úgy vélekedett: Afrika sorsát elsősorban az fogja eldönteni, hogy a nyugati országokból érkezik-e annyi működő tőke, ami a kontinens előnyére fordíthatja a demográfiai folyamatot. Fontos, hogy lesznek-e olyan beruházások, épülnek-e gyárak, ami ezeket az országokat felemelheti, arra ösztönözheti az ott élőket, hogy a térségben maradjanak. Megjegyezte, az elmúlt évek menekültválságának tulajdonképpen az volt az oka, hogy az emberek egy részének kilátástalan a helyzete, és nem szeretne a hazájában maradni.

Illegális bevándorlók érkeznek a tunéziai Zarzisz kikötőjébe 2018. augusztus 1-jén (MTI/AP/Munir Bedzsi)

„Az a kérdés, hogy ezeket az embereket tudjuk-e arra ösztönözni, tudunk-e olyan környezetet teremteni, hogy a hazájukban maradjanak. Tudunk-e munkahelyeket létrehozni, tudunk-e bért emelni, életszínvonalat emelni” – világított rá.

Hozzátette, ezt Afrika önmagában nem fogja tudni kitermelni, ehhez szükség van részben a nyugati államok, részben akár Kína segítségére is, hiszen komoly kínai beruházások történnek most is Afrikában.

Magyarországon folytatódik a felzárkózás

Magyarország helyzetéről az OECD jelentése azt írja, hogy duplájára nő a GDP, és folytatódik a felzárkózás. Beke Károly szerint ezek negyven év alatt abszolút teljesíthető célok. Úgy vélte, a kérdés az, hogy akarunk-e ennél is ambiciózusabbak lenni azon az áron is akár, hogy ennél fájdalmasabb döntéseket is meghozunk. Példának hozta a nyugdíjkorhatár emelését, a munkahelyek rugalmasabbá tételét vagy éppen a K+F beruházásokat.

Lóránt Károly alapvetőnek nevezte a roma integráció megoldását, a vidék benépesítését, a demográfiai csökkenés megállítását, valamint a magyar gazdaság átalakítását, amely jelenleg jelentősen függ a német gépkocsigyártástól. Úgy látja, további szerkezetátalakításokra lenne szükség, amelyeket nem a piac, hanem komoly kormányzati elgondolás old meg.