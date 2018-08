Merre tart az Európai Unió politikai rendszere?

Nagy változások előtt áll az európai politikai tér, a politológusok és a közvélemény-kutatók, de még maguk a politikusok is azt állítják, komoly átalakulások jöhetnek a 2019-es európai parlamenti választások után. A Kossuth Rádió Ütköző című műsorában a kezdődő kampányról, valamint a pártok közötti erőviszonyok alakulásáról beszélgettek a szakértők.

Már az elmúlt évek nemzeti választásain is látható volt, hogy megerősödtek és több országban kormányra is kerültek az unió jelenlegi vezetésével szembeni kritikus pártok, ha pedig ez a fajta erősödés folytatódik, a közös parlamentben is nagyobb súlyuk lehet. Ennek a változásai akár az Európai Bizottságban is érezhetőek lehetnek.

Más volt a közgondolkodás

Az Európai Parlament ötévente cserélődik le és újul meg, de amikor a jelenlegi parlamentet megválasztották, merőben más volt az európai közgondolkodás és a politikai eljárás – mondta el Kovács István, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója. A választásokon rendre olyan pártok tudtak megerősödni, amelyek a migrációval szemben – amely az elsőszámú közpolitikai kampánytéma jelenleg – kritikusak, és a jelenlegi európai vezetéssel szemben határozzák meg magukat – jegyezte meg.

Úgy véli, ha a parlamenti választásokon az európai közhangulat jelenik meg, akkor az Európai Parlament jelenlegi rendje megbomolhat. Az elmúlt tagállami választásokon ugyanis, a két vezető pártcsalád (tradicionális jobboldal és konzervatívok, tradicionális baloldal és szocialisták) kevés esetben szerepelt jól. Hozzátette, Magyarország azonban ritka kivétel.

Jelentősen átalakulhat a politikai tér

Az Európai Parlament intézményi szerkezete teljesen más, nincs önálló törvényalkotási lehetősége, mint a nemzetállami parlamentek esetében – erről már Gálik Zoltán, a Corvinus Egyetem docense beszélt a Kossuth Rádió Ütköző című műsorában. A képviselőket közvetlenül választják, de ezek a képviselők nem egy politikai családba tartoznak, hanem a nemzetállami politikai csoportosulásból kerülnek ki.

A kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)

Gálik Zoltán is osztja azt az álláspontot, mely szerint nagy átalakulások lesznek a közelgő európai parlamenti választásokon. A kérdés az, hogy mennyire fog fellazulni a jelenlegi erős koalíció, lesz-e felerősödött vetélytárs, amely megnehezítheti az Európai Parlament működését.

Fontos kérdés a bizottság elnökének a jelölése is. 2014-ben, a történelem során először az egyhangúság helyett az Európai Parlament legnagyobb pártja volt az, aki kijelölte a bizottság elnökét. Ha ez jövőre is megismétlődik, akkor Gálik Zoltán szerint erősen átalakulhat az európai politikai tér. Hozzátette, a Brexit is jelentősen befolyásolni fogja az euroszkeptikus pártcsaládok szerkezetét.

Lesz-e egységes kampány?

Gálik Zoltán szerint a tematizálás nagyjából már körvonalazódik a kampányban, de a határvonalak még nem formalizálódtak. Valószínű, hogy az egyik legfontosabb kampánytéma a menekültkérdés lesz, illetve az európai biztonság, a külpolitika megerősítése, a belső szabad mozgás kérdése és a schengeni határok fenntarthatósága.

Megemlítette az EU decemberre tervezett új reformcsomagját is, amely a monetáris unió megújítását foglalja magába. Ez egy új költségvetés meghatározását és a nagyvállalatok megadóztatását jelentené.

Gálik Zoltán úgy vélte, mivel nemzeti pártokra lehet majd szavazni, ezért sok helyen összekapcsolódnak majd az egyes országokban futó politikai tematizálások az európai parlamenti választások forgatókönyvével.

Orbán Viktor az egyik legsikeresebb politikus

Kovács István limitált lehetőségét látja egy egységes kampánynak, ugyanis már a néppárton belül is komolyak az ellentétek. Ugyanakkor kiemelte, hogy a néppárt legsikeresebb politikusa Orbán Viktor miniszterelnök, aki meghatározó politikai szereplővé nőtte ki magát az elmúlt években. Ezt mutatja az is, hogy már a harmadik választását nyerte meg idén – jegyezte meg.