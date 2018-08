Ázsiába látogat az amerikai külügyminiszter

Mike Pompeo, az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztere délkelet-ázsiai villámlátogatást kezdett csütörtökön, ennek első állomásaként este Kuala Lumpurba érkezett. Az utazáson elsősorban az észak-koreai nukleáris kérdés kap hangsúlyt.

Az amerikai diplomácia vezetője péntek reggel a malajziai miniszterelnökkel, a kilencvenhárom éves Mahathir Mohameddel találkozik. A két politikus közt szóba kerül majd a terrorizmus elleni és a tengeri biztonság ügyében kötött kétoldalú megállapodás is.

A külügyminiszter ezután Szingapúrba indul majd, ahol pénteken és szombaton több regionális találkozón vesz részt, útjának következő állomása pedig Indonézia lesz. Szingapúri megbeszélésein Mike Pompeo előterjeszti országának azt a kérését, hogy a nemzetközi közösség tartsa fenn az Észak-Korea elleni szankciókat, mivel Phenjan továbbra sem hajlandó atomfegyvereinek leszerelésére.

Villámlátogatása során az amerikai külügyminiszter igyekszik megismertetni az indiai-csendes-óceáni térséggel kapcsolatos amerikai elképzelést is, amely szerint a régió legyen szabad és nyitott. Ennek egyebek közt része egy, a szárazföldi és tengeri viták békés megoldását célzó javaslat is – jelentette be a héten Pompeo, arra célozva, hogy Pekingnek a Dél-kínai-tengerre vonatkozó területi igényei komoly feszültségeket okoztak Washingtonnal.