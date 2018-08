Zsákutcába jutottak a szlovén koalíciós tárgyalások

A június 3-i választásokon kilenc párt jutott be a nemzetgyűlésbe, ami megnehezítette a koalíciós tárgyalásokat, ami azt jelenti, hogy legfeljebb kisebbségi kormány alakulhat külső támogatással – jelentette a helyi sajtó szerdán.

Közel két hónappal a választások utána sem a győztes, a Janez Jansa volt miniszterelnök vezette ellenzéki – jobboldali – Szlovén Demokrata Párt (SDS), sem a második legtöbb szavazatot kapott tömörülés, Marjan Sarec nemrég alapított balközép pártja, a Marjan Sarec Listája (LMS) nem rendelkezik a kormányalakításhoz szükséges parlamenti többséggel.

Kilenc párt jutott a nemzetgyűlésbe

A június 3-i választásokon kilenc párt jutott be a nemzetgyűlésbe, ami megnehezítette a koalíciós tárgyalásokat. Jansát két jobboldali párt is támogatja, de így is csak 36 mandátuma van a 90 fős parlamentben. A vele folytatott együttműködést azonban erőteljes migrációellenes politikája miatt a baloldali pártok elutasítják.

Folyamatos koalíciós tárgyalások

Az elmúlt hetekben Sarec folyamatosan koalíciós tárgyalásokat folytatott a baloldali pártokkal. A hét elején még úgy tűnt, hogy létrejön egy hatpárti koalíció, de a szélsőbaloldali Baloldal (Levica) párt kedden úgy döntött: nem vesz részt a kormányban, viszont kész külső támogatást nyújtani egy balközép kisebbségi kormány megalakulásához. A Baloldalnak 9 mandátuma van a parlamentben, a többi baloldali párt pedig összesen 43 mandátummal rendelkezik.

Luka Mesec, a Baloldal elnöke a lépést azzal indokolta, hogy bár több pontban egyetértettek a többi baloldali párttal, több követelésüknek azok nem voltak hajlandók eleget tenni. Egyebek között azt kérték, hogy az új kormány állítsa le az állami vállalatok és bankok privatizációját, csökkentse a védelmi kiadásokat, bontsa le a kerítést a horvát–szlovén határon, és változtasson az ország külpolitikáján az emberi jogok tiszteletben tartásának vonatkozásában.

Az államfő nem tudott miniszterelnököt javasolni

Borut Pahor államfő, akinek az első körben, a hivatalos eredmények közzététele után 30 napon belül javaslatot kellett volna tennie a miniszterelnök-jelölt személyére, ezt nem tudta megtenni, mert egyik jelölt sem rendelkezett a szükséges támogatással. Szombattól ezért hivatalosan is megkezdődött a második kör, amelyre 14 nap áll rendelkezésre. Az elnök mellett azonban már a frakciók is javaslatot tehetnek a miniszterelnök személyére, s ha ez sem jár sikerrel, a harmadik körben a képviselők, azaz pártjaik is jelölhetnek, de ekkor már nem kell a kormány megválasztásához abszolút többség – vagyis 46 szavazat –, elég a jelenlevők többségének támogatása.