Trump új szövetségeseket keres magának Európában

A Fehér Házban tárgyalt Donald Trump és Giuseppe Conte. Az olasz miniszterelnököt vendégül látva az amerikai elnök már a tárgyalás előtt megdicsérte az olaszokat a szigorúbb bevándorláspolitikájuk miatt.

A hírek szerint az amerikai média meglehetősen keveset, szűkszavúan foglalkozott az olasz elnök látogatásával. Mindazonáltal Szomráky Béla Olaszország-szakértő szerint rendkívül fontos dolgokról eshetett szó a tárgyalásokon, lévén nagyon sok olyan pont van, ami közös, vagy közös érdeklődésre tart számot.

Annál is inkább így van ez, mert a két elnöknek a sorsa is és a fellépése is nagyon hasonló – emelte ki Szomráky Béla az M1 hétfő esti műsorában. Mindketten „outsiderek”, egyikük sem a politikában kezdte. Trump az üzleti életből érkezett a nagypolitikába, Conte pedig egy délolasz ügyvéd, akit az utolsó pillanatban talált meg magának a két nagy olasz rivális politikai erő, akiknek közös jelölt, miniszterelnök kellett.

Ugyanakkor Conte „nagyon jól állja a sarat”, kiváló diplomáciai érzékkel rendelkezik – emelte ki a a szakértő, majd hozzátette: már a kanadai G7-es csúcson látszott, hogy „belopta magát Trump szívébe”, hisz nagyon kedélyesen beszélgettek.

A közös nevező: Oroszország

Akkor – Trump felvetésére, miszerint a G7-eket Oroszországgal kéne bővíteni – Conte habozás nélkül a támogatásáról biztosította, holott például Angela Merkel ellenszenvét bizonyos, hogy ezzel a gesztussal kivívta – jelezte Szomráky Béla.

Az Öt Csillag és a Liga között vannak kényes pontok, de az orosz bővítés tekintetében egységesek. A második világháború óta az olasz politikai elit ragaszkodott az amerikai jelenléthez, hisz Olaszország „a világ legnagyobb anyahajója”, mélyen benyúlik a Földközi-tengerbe, ahol az amerikai 6. flotta is állomásozik, amit egy Lisa Franchetti nevű – nyilvánvalóan olasz származású – ellentengernagy asszony vezet: szintúgy páratlanul az USA történelmében – fogalmazott a szakértő.

Másrészt még ha vagy hetven éves kapcsolat is van a régi szovjet pártállam és a nyugati világ legnagyobb kommunista pártját, az Olasz Kommunista Pártot illetően, az olaszok – tengerparti nép lévén – minden időben jó kereskedők voltak és az orosz kapcsolatok szálait nem veszítették el.

Donald Trump amerikai elnök és Giuseppe Conte olasz miniszterelnök 2018. július 30-án. (MTI/EPA pool/Mark Wilson)

Konszenzus van az olasz politikumon belül

Az olasz politikusok akár jobbközépről, akár balközépről jöttek, világosan látták, hogy Oroszország nélkül a válságokat megoldani nem lehet. A jelenleg Moszkva ellen bevezetett szankcióknak is Róma az egyik legnagyobb kritikusa.

Szomráky szerint Merkel ellen „áskálódik” Donald Trump, aki „jól beolvasott a kancellár asszonynak”, és ebben – úgy tűnik partnerére talált Olaszországban. Akármennyire is „gyenge lábakon áll” a római kabinet, ebben a pillanatban a legerősebb, legmegbízhatóbb szövetségese Washingtonnak.

Merkel meggyengült, a brit May-jel, a legfrissebb kutatások szerint az ottani választópolgárok 68 százaléka nem ért egyet. Macronnak is megvannak a problémái, nyilvánvaló tehát, hogy Olaszországgal az Egyesült Államok nagyon jó dialógust folytat. Róma az EU-n belül „egy külön hidat” akar építeni Trump felé.

Nem véletlenül, a Földközi-tengeren egy irányító központ jön majd létre, közösen az Egyesült Államokkal, amely a terrorizmus és az illegális migráció ellen lesz használva. Az is egyaránt Róma és Washington célja , hogy Líbiában megteremtsék azt a minimális állapotot, amelynek alapján az év végén az ottaniak majd urnákhoz járulhatnak, és alkotmányt kaphat az ország – vélte Szomráky Béla Olaszország-szakértő.