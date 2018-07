Tűzszünet az EU és az USA között

Jelentős győzelem az Európai Unió számára, hogy Donald Trump amerikai elnök és Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke washingtoni tárgyalásukat követően tűzszünetet jelentettek be az Európa és Amerika között kialakult kereskedelmi háborúban — írta csütörtöki cikkében a Financial Times brit üzleti napilap.

Az újság véleménye szerint egyértelmű győzelem Európa számára, hogy a két fél megállapodott, együttműködnek az ipari termékek vámmentességének kidolgozásában és a nem autóipari termékeket érintő szubvenciók eltörlésében.

Egyik fél sem vet ki új vámokat

A Financial Times szerint már az győzelem Európa számára, hogy az eddig kivetett vámokról tárgyalásokat kezdenek, amelyek ideje alatt egyik fél sem vet ki új vámokat. A bejelentést a kommentár ködösnek nevezte, ugyanakkor mindkét fél számára rövidtávú győzelemként értékelte, mivel enyhíti a két vezetőre felhatalmazóik által nehezedő nyomást, hogy megoldást találjanak a kereskedelmi kapcsolatok terén kialakult lefelé tartó spirál megállítására.

Óvatos örömmel fogadták az üzleti csoportok

A cikk szerzői, Shawn Donnan és Demetri Sevastopulo szerint a felek nyilatkozatait követően továbbra is tisztázatlan, vajon meddig tart a tűzszünet, ugyanis a tárgyalások befejezését illetően semmiféle határidőről nem született döntés, és előfordulhat az is, hogy az amerikai elnök teljes hátraarcot csinál, ahogy ezt már idén egyszer megtette Kína esetében. Az üzleti csoportok óvatos örömmel fogadták a szerdai megegyezést, de remélik, hogy befejeződik a kereskedelemi háború – közölte a brit üzleti napilap.

Trump elásta a csatabárdot

A Libre Belgique című belga napilap cikkében kijelentette, Juncker és Trump szerdán elásta a kereskedelmi háború csatabárdját. A napilap szerint nagy volt a tét, ugyanis az Egyesült Államok az európai acélárukra és alumíniumtermékekre kivetett amerikai vámok mellett komoly vámok bevezetését ígérte az autók behozatala esetében is.

A cikk szerzője eredményként értékelte, hogy Donald Trump nem tekint többé Európára ellenségként, „nagyon nagy napnak” nevezve a tárgyalásokat a szabad és korrekt kereskedelem számára. A kommentátor szerint azonban nem lehet kimondani, hogy a bizalom teljes mértékben helyreállt volna, ugyanis az ördög olyan részletekben rejtőzik, mint Juncker ígérete az amerikai szójabab nagy mennyiségű importjára, amelynek esetében a többi tagállam beleegyezésére is szükség van. De ilyen a korábbinál több amerikai cseppfolyósított gáz (LNG) európai vásárlására tett ígéretet is, ugyanis az orosz Gazprom ajánlata továbbra is kedvezőbb az amerikainál, nem beszélve a földrajzi közelségről és a már kiépített infrastruktúráról — jegyezte meg a szerző.

Megszűnik az egyezmény, ha abbamarad a tárgyalás

Arra emlékeztetett, hogy a közös nyilatkozat kimondja: sem az Egyesült Államok, sem az Európai Unió nem fog szembe menni a megállapodás szellemével a kereskedelmi kapcsolataik javítása érdekében. De azt is előírja, hogy a megállapodás megszűnik, ha az egyik fél megszakítja a tárgyalásokat. Ez az utolsó mondat egy Európa számára adott biztosításnak tűnik az amerikai elnök kiszámíthatatlan szembefordulása esetére — írta cikkében a belga napilap.