Elindult a bosnyák városok migránsoktól való tehermentesítése

Többszöri halogatás után szerdán megkezdődött a migrációs válságnak leginkább kitett, horvát határhoz közeli bosnyák városok tehermentesítése. Velika Kladusáról és Bihácsból első körben csak gyerekes családokat szállítanak át a Bihácshoz közeli Osztrozsac településre, egy használaton kívüli hotelbe. A tervek szerint összesen 400 migránsnak jut majd itt hely, első körben azonban 100 bevándorlót szállítottak csak át. A környéken élők már korábban bejelentették, nem örülnek az intézkedésnek, korábban tüntetést is szerveztek emiatt – közölte az M1 Híradója.

A bevándorlók Velika Kladusában és Bihácson hónapokon át romos épületekben, vagy sátrakban éltek. Azonban a környéken annyira megnőtt a migránsok száma, hogy a segélyszervezetek már nem győzik ellátni őket. A helyhiány miatt pedig rendszeressé váltak a konfliktusok is, ezért a kormány úgy döntött, segítséget nyújt a leginkább érintett településeknek.



A migránsokat átszállító autóbusz délután érkezett meg Bihácsra. Több tucat család szedhette össze holmiját, hogy a romos házat egy tisztább környezetre cserélhesse. A Sedra Hotelnél napok óta zajlottak az előkészületek, hogy a körülmények megfelelőek legyenek a migránsok ellátására. Mivel az épületben régóta nem lakott senki, több javítást is el kellett végezni.

Szerdán megérkezett a migránsok első csoportja, akiket egészségügyi szakemberek vártak. A bevándorlók csak azután foglalhatták el helyüket, hogy egyesével átvizsgálták őket.

Boszniában év eleje óta már mintegy 9000 bevándorlót regisztráltak. A balkáni országban hónapok óta rohamosan nő a migránsok száma, a legtöbben még mindig Szerbia felől próbálkoznak. A bevándorlók és az embercsempészek azután alakítottak ki új útvonalat, hogy a magyar határon – a kerítés és a járőröző rendőrök miatt – szinte lehetetlenné vált az átjutás.

A magyar hatóságok azonban nem csak a déli határt védik. Évek óta rendszeresen utaznak a balkáni országokba is, hogy ott segítsenek az illegális bevándorlás feltartóztatásában. Szerdán is indultak rendőrök Szerbiába és Macedóniába. 2016 óta Szerbiába és Macedóniába eddig összesen 50 magyar kontingens indult, ők több mint 6000 bevándorló elfogásában vettek részt. Az országos rendőrfőkapitány-helyettes szerint a hatóságok munkájukkal Magyarországot is védik.

Ezt bizonyítja az is, hogy szerdán hajnalban tizennégy határsértőt találtak a rendőrök és a pénzügyőrök egy török kamionban megbújva, az M43-as autópályán. Nem ők voltak az egyedüliek, akiket feltartóztattak. Nem sokkal később a röszkei határátkelőhelynél egy lengyel kamionban afgán, bangladesi és pakisztáni migránsokat is találtak.