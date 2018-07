Montenegró biztonságpolitikai értelemben is fontos szövetségesünk

Hivatalos látogatásra érkezett Montenegróba Orbán Viktor. A miniszterelnök kedden tárgyal Dusko Markovic miniszterelnökkel, valamint Ivan Brajovic parlamenti elnökkel is. A két miniszterelnök utoljára tavaly februárban egyeztetett egymással, akkor még a balkáni ország NATO-és EU-csatlakozása volt a találkozó fő témája.

A magyar miniszterelnök – a tavaly februári találkozó után ismét – megbeszélést folytat a montenegrói Podgoricában Dusko Markovic miniszterelnökkel és Ivan Brajovic parlamenti elnökkel.

Montenegró és Magyarország rendkívül fontos gazdasági, politikai és – ahogy Orbán Viktor fogalmazott – a közös történelmi hagyományok folytán természetes szövetségesei egymásnak – szögezte le az M1 kedd reggeli adásában ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász. Elmondta, hogy a két kormányfő a tavalyi, podgoricai találkozón deklarálta a mostani, immár realizálódott tárgyalásokat.



Orbán Viktor akkor kijelentette – hívta fel a figyelmet Lomnici Zoltán –, hogy az országnak már rég az EU előszobájában lenne a helye, és az a tény, hogy még csak jelölti státuszban van, csak annak a számlájára írható, hogy az EU „a saját problémáival van elfoglalva”, így például a migrációs kérdéssel, amit képtelen kezelni.

Lomnici Zoltán fontosnak tartotta azt a tényt is, hogy Montenegró immár a NATO tagja.

Megjegyezte azt is: új migrációs útvonalként működik a Görögország–Albánia–Montenegró irány, amellyel kapcsolatban igen lényeges tény, hogy Montenegró emiatt kerítés építését fontolgatja a mintegy 177 kilométeres, Albániával közös határán és ebben számít a magyar fél támogatására – amit az fel is ajánlott. Hiszen – tette hozzá az alkotmányjogász – ezen az útvonalon nem csak az embercsempészek, hanem a kábítószer- és fegyvercsempész-hálózatok is aktívak lehetnek.

A szakértő a műsorban felidézte Orbán Viktor és a montenegrói államfő, Milo Djukanovics év eleji találkozóját, amely véleménye szerint megerősíti, hogy országaink nem csak gazdasági, hanem biztonságpolitikai értelemben is szoros szövetségesei egymásnak.