Kompromisszumok születhetnek a Trump–Juncker találkozón

Magyarics Tamás szerint valódi megállapodás helyett inkább átmeneti kompromisszumok születhetnek Donald Trump amerikai elnök és Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke szerdai találkozóján: a valódi megállapodást azért is nehéz elképzelni, mert mindkét oldalnak megvannak az ütőkártyái – mondta az Amerika-szakértő.

Az európai autók és autóalkatrészek importjára kiszabandó amerikai védővámok kérdésével kapcsolatban azt mondta, több autóipari cég vezetője látogatást tett az amerikai kereskedelmi minisztériumban, ahol arra jutottak, ha bevezetik ezeket a vámokat, minden autó ára körülbelül 500-6800 dollárral nő. A szakértő szerint ez azt jelenti, hogy akár hétszázezer ember is elveszítheti a munkahelyét. Az amerikai elnök ezzel szemben azzal kalkulál, ha bevezetik a védővámokat, az amerikai autóipar több embert fog foglalkoztatni – tette hozzá.

Donald Trump amerikai elnök és Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke (MTI/EPA/Felipe Trueba)

Megjegyezte, arra az esetre, ha Jean-Claude Junckernek nem sikerül elérnie, hogy az amerikai elnök változtasson álláspontján, a brüsszeli testület előkészít egy listát azon termékekről, amelyeket ellenintézkedésként büntetővámokkal sújtana. Ebben az esetben akár vámháború is kialakulhat – fűzte hozzá Magyarics Tamás. A szakértő beszélt arról is, hogy a találkozón az autóipar mellett az orosz gáz Németországba exportálása is szerepet kap majd, valamint a dízelbotrány miatti büntetésekről is szó eshet.

Donald Trump májusban utasította a kormányzat illetékeseit, hogy az acélra és az alumíniumra nemzetbiztonsági okra hivatkozva kivetett védővámok mintájára vizsgálják meg, veszélyezteti-e a személygépkocsik importja országa biztonságát. Az Európai Unió (EU) autóiparát így 25 százalékos vám fenyegeti az amerikai piacon, amelyre az uniós tagállamok közül Németország szállítja a legtöbb autót. Tavaly az EU 50 milliárd euró értékben exportált gépjárműveket és autóalkatrészeket az Egyesült Államokba.