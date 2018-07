Őszinte párbeszéd és szókimondó vita: szerdán kezdődik a tusványosi szabadegyetem

A jogvédelem, a diaszpórapolitika és a családok éve lesz a szerdán kezdődő Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor legfontosabb témája – mondta Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár az M1 Ma reggel adásában.

Potápi Árpád János közölte: a 29. alkalommal megrendezett szabadegyetem évről évre a legnagyobb nemzetpolitikai tábor. Hozzátette: minden régióban vannak hasonló rendezvények a nyáron, így a Kishegyesen, a Martoson, a Gombaszögön és a Felsőszinevéren tartott táborok után a tusnádfürdői a nemzetpolitikai táborok záró eseménye.

Kitért arra: a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Nemzetpolitikai Kutatóintézet közös, Bethlen Gáborról elnevezett sátrában a jogvédelemről és a szülőföldön maradást támogató gazdaságfejlesztésről is tartanak előadás-sorozatot.

Az elmúlt években megtízszereződött a külhoni magyarság támogatására szánt összeg. A magyar kormány körülbelül százmilliárd forintot költ nemzetpolitikára: kulturális, oktatási, szociális támogatásra, illetve egyházi és társadalmi szervezetek, gazdasági programok finanszírozására – mondta az államtitkár.



A szabadegyetem nemcsak a magyarság szempontjából kiemelkedő jelentőségű, a táborról a román média is beszámol.

Megjegyezte, hogy korábban a tábor lehetőséget teremtett a román értelmiségnek is, hogy tagjai nemzetpolitikai, illetve közéleti kérdésekben elmondják a véleményüket, a román részvétel azonban az utóbbi években sajnálatos módon csökkent. Az államtitkár szerint ennek oka a többi között a román kisebbségpolitikában az elmúlt években tapasztalható „visszarendeződés”.

Őszinte párbeszédet várnak

Szenvedélyünk Tusványos címmel az őszinte párbeszéd, szókimondó vita jegyében kezdődik kedden a székelyföldi Tusnádfürdőn a 29. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor, a magyarországi Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány és a Magyar Ifjúsági Tanács (MIT) erdélyi ifjúsági ernyőszervezet vasárnap hajnalig tartó rendezvénysorozata.

Az idei mottó a Tusványos alapítóinak, szervezőinek és a rendszeres látogatóinak életérzését, a fórumok résztvevőitől is elvárt hozzáállást és az esti koncertek hangulatát fejezi ki.

A szervezők szerint fontos, hogy a közösségi ügyek megvitatását, a megoldáskeresést és jövőtervezést az őszinte elkötelezettség, a szenvedélyesség jellemezze, „ne csak elbeszélgessünk egymás mellett” – fejtette ki az MTI-nek Sándor Krisztina, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) ügyvezető elnöke, a Tusványos politikai programfelelőse.

A hallgatóság Orbán Viktor miniszterelnök előadásán a 28. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban (Tusványos) az erdélyi Tusnádfürdőn (Fotó: MTI/Veres Nándor)

Nemzetpolitikai fórum és Orbán Viktor előadása

Az immár fesztivállá terebélyesedett, de szabadegyetemi gyökereihez ragaszkodó Tusványos évről évre az időszerű témákhoz igazítja politikai programkínálatát. Ennek tervezésekor csak két biztos programpont van, ami idén sem marad el: a határon túli magyar politikai szervezetek vezetőinek pénteki nemzetpolitikai fóruma és Orbán Viktor szombat délelőtti előadása, amely után a miniszterelnök a közönség soraiból feltett kérdésekre is válaszol – mondta a programfelelős.

A politikai fórumokon a Fidesz és a KDNP számos vezető politikusa mellett idén az LMP és MSZP képviselőinek jelenlétére is számítanak a szervezők, de a román féllel idén sem sikerült bővíteni a párbeszédet. Traian Basescu volt államfő óta nem volt olyan vezető román politikus, aki „el mert volna jönni Tusványosra”, Sándor Krisztina szerint azért, mert kedvezőtlen médiavisszhangtól és szavazatvesztéstől tartanak. Így továbbra is csak azok a román civilek vállalták a részvételt, akik eddig is nyitottságot tanúsítottak a magyar közösség iránt

Elmondta: a Tusványos mindig jó alkalom az erdélyi magyar–magyar párbeszédre: idén a Székelyföld autonómiáját előirányzó tervezetekről szóló pódiumbeszélgetésen ülnek egy asztalhoz a három erdélyi magyar párt képviselői.

A politikai fórumokon kívül a partnerszervezetek csaknem harminc rendezvénysátra várja változatos kulturális, ismeretterjesztő és szórakoztató programokkal az érdeklődőket.

Sándor Krisztina elmondta, hogy idén is számos külföldi vendéget várnak. A tavaly létrehozott Waclaw Felczak Alapítvány szervezésében több lengyel szakértő is érkezik a rendezvényre, az „elemzők, politikusok, újságírók a kelet-közép-európai térségről értekeznek ” – mondta Sándor Krisztina.

A Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor 29. rendezvénye a „nulladik nap” koncertjeivel – a Maszkura és a Tücsökraj, majd Rúzsa Magdi fellépésével – kedden este kezdődik, a szakmai-közéleti programok hivatalos megnyitóját pedig szerda délelőtt rendezik meg.