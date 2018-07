Magyarországnak meghatározó szerepe van az unióban

Mozgalmas félév áll Magyarország mögött. Áprilisban választott az ország és a Fidesz-KDNP pártszövetség ismét, immár harmadszor kétharmados eredményt ért el. A parlamenti választások végeredménye kiütésként érte az ellenzéket. „Kipukkant az a balliberális véleménybuborék, amely szerint a magas szavazói aktivitás automatikusan elhozza a kormányzó pártszövetség vereségét” – hangzott el az M1 esti műsorában.

A vereség utáni sokkot még messze nem heverte ki a kettészakadt Jobbikkal kiegészített baloldali és liberális tábor, de már elővették régi politikai toposzukat. Eszerint Orbán Viktor autoriter és antidemokratikus kormányzása Magyarország totális elszigetelődéséhez vezet. Hogy így van-e, annak járt utána a Szemtől Szembe utolsó, nyári szünet előtti utolsó adásában Deák Dániel a Figyelő főmunkatársa és Kiszelly Zoltán politológus.



A demokrácia köszöni szépen, jól van

„Azt látjuk, hogy az ellenzék nem innovatív, nem tud újat kitalálni. Az elmúlt nyolc évben ugyanazokat a témákat hozzák elő” – mondta az M1 Szemtől szembe című műsorában Kiszelly Zoltán. A politológus kiemelte: az első négy évben a demokráciaféltés volt a téma.

„A demokrácia köszöni szépen, jól van Magyarországon, még egy magas választási részvétel is beköszöntött” – jelezte Kiszelly Zoltán, hozzátéve: volt már olyan Magyarországon, hogy a magas választási részvétel nem az ellenzéknek kedvezett, pláne, ha a vidéki részvétel magasabb volt, mint a nagyvárosokban. Arról is beszélt, hogy az elmúlt négy évben az ellenzék az oktatás, az egészségügy és a korrupció hármasával „próbálkozott”, de azt is lehet látni, hogy ezek a problémák elég régóta jelen vannak a magyar társadalomban, egyiket sem lehet egyik napról a másikra megoldani.

Ellenzéki mítosz, hogy a kormány elszigetelődött

„Én nem is toposznak, hanem mítosznak hívnám azt, amit az ellenzéki pártok és az ellenzéki sajtó épített az elmúlt időszakban” – reagált a politológus szavaira Deák Dániel, és példának hozta, hogy a Fideszt olyan vádak érik, hogy a jelenlegi kormány teljesen elszigetelődött, és a magyar miniszterelnököt egyetlen konferenciára sem hívják meg, és an különböző kormányfők és államfők nem is akarnak vele találkozni.

(MTI/Koszticsák Szilárd)

„Ha végigtekintünk az elmúlt két héten, szinte az összes jelentős államfővel, kormányfővel találkozott Orbán Viktor Vlagyimir Putyintól kezdve Angela Merkelen át Emmanuel Macronig minden fontos politikai vezetővel a világban egyeztetett” – fejtette ki.

Továbbá megjegyezte, az uniós fórumokon a magyar miniszterelnöknek meghatározó súlya és szerepe van. „Ahhoz képest, hogy Magyarország csak egy tízmilliós ország a több százmilliós Európán belül, a magyar álláspont jóval a súlyánál erősebb” – tette hozzá Deák Dániel.

A kommunista hagyományokat követi az ellenzék

Azzal a felvetéssel kapcsolatban, hogy a balliberális oldalon megjelent egy véleménybuborék, amely csak az önmaga által kidolgozott véleményeket hajlandó elfogadni és terjeszteni, Kiszelly Zoltán úgy vélekedett, „részint a kommunista hagyományokat követve” az ellenzéki oldalon sokan azt gondolhatták, hogy a társadalomtudósok, közgazdászok „megmondóemberekként” a politikusokkal együtt a médián keresztül vezették, irányították a folyamatokat.

„A rendszerváltozás után ez most már nem így van, hiszen a politikusok úgymond felnőttek, és rájöttek, hogy övék a felelősség, hiszen nekik kell négyévente a választók elé állni, és a bizalmukat újra kérni, és ezért azt látjuk, hogy ami a 80-as vagy a 90-es években még működött, az a baloldali liberális térfélen megmaradt” – részletezte.

Emancipálódtak a jobboldali politikusok

Hozzátette, ezzel szemben a jobb oldalon azt lehet látni, hogy habár fontosak a véleményformálók, mégis, a politikusok emancipálódtak. Összegezve azt mondta: sok kormánypárti ember is az ellenzéki balliberális médiát tartja irányadónak. Úgy vélte: ebben még szemléletváltozásra van szükség, Kiszelly Zoltán szerint meg kell hallgatni minden hangot, „de a baloldali és liberális médiabuborékot nem szabad túlértékelni, hiszen ők már csak maguknak és magukról beszélnek”.

Deák Dániel ezzel kapcsolatban rávilágított, az ellenzéki sajtótermékeket megfigyelve látható, hogy átvették az ellenzéki pártok szerepét, példának hozta a CEU ügyét, amikor „az ellenzéki sajtótermékek gyakorlatilag megszervezték a tiltakozásokat”. Arról is beszélt, hogy a választási kampány volt a legjobb példa arra, hogy valóságosnak vélt hírekkel próbálták manipulálni a közvéleményt. „Később kiderült, hogy azok az állítások, amelyeket akkor megfogalmaztak, azok teljes mértékben kitalációk voltak” – tette hozzá.

Úgy vélte, az elmúlt három év arról szólt, hogy „ezek a sajtótermékek a saját lábukba haraptak”, mára azonban hitelességük megkopott.