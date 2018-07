Kiszámíthatatlan, épp melyik „cipőjét veszi fel” Trump

Az orosz és az amerikai elnök is sikeresnek értékelte hétfői, helsinki találkozójukat. Az Egyesült Államokban azonban még a republikánusok soraiból is többen támadják Donald Trumpot, mondván, gyengén szerepelt Vlagyimir Putyinnal szemben. Mások szerint – köztük van például a német kancellár is –, az lenne a normális, hogy az amerikai és az orosz elnök találkozik egymással. Magyarics Tamás Amerika-szakértő szerint kiszámíthatatlan az amerikai elnök viselkedése és döntéshozatalai.