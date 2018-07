Az amerikai vezető republikánusok nem invitálják Putyint a kongresszusba

Paul Ryan szóvivője révén tudatta: az orosz elnök ne is számítson arra, hogy beszédet mondhat az amerikai törvényhozásban. Mitch McConnell szenátor szintén a szóvivője útján közölte: az orosz elnöknek nincs meghívása a kongresszustól.

Donald Trump elnök pénteken az esti órákban – miután megérkezett New Jerseyben lévő golfklubjába, ahol a hétvégét tölti családjával – Twitter-bejegyzésben ostorozta a médiát azért, ahogyan a Vlagyimir Putyinnal Helsinkiben tartott csúcstalálkozóról tudósított.

„A hamis hírek médiája keményen bírált engem, mert túl kedves voltam Putyin elnökkel. De ha hangos és harapós lettem volna, akkor azért kritizálnak, hogy túl kemény vagyok” – írta a mikroblog-bejegyzésben Trump. Majd az észak-koreai vezetővel, Kim Dzsong Unnal Szingapúrban tartott csúcstalálkozójára utalva hozzátette: „Emlékszünk, hogy akkor azt mondták, túl kemény vagyok Kim elnökkel? Képmutatók!”.

Az amerikai sajtó pártrokonszenvektől függetlenül bírálta az elnököt a Helsinkiben Putyinnal tartott közös sajtókonferencián tett ellentmondásos kijelentései miatt. Ott a többi között azt érzékeltette, mintha inkább hinne az orosz elnöknek, mint az amerikai hírszerzési jelentéseknek a 2016-os amerikai választási folyamatba történt orosz beavatkozás ügyében. „Miért is avatkozott volna be Oroszország?” – fogalmazott a sajtókonferencián, aztán egy nappal később korrigált, és közölte: ez nyelvbotlás volt, mert azt akarta mondani, hogy miért is ne avatkozott volna be Oroszország két évvel ezelőtt.

Donald Trump és Vlagyimir Putyin helsinki négyszemközti megbeszélésének részleteiről eddig nem kerültek nyilvánosságra információk, és még Dan Coats, az amerikai hírszerző szerveket összefogó csúcsszervezet, az Országos Hírszerzési Igazgatóság (DNI) vezetője is azt mondta csütörtökön egy nyilvános rendezvényen, hogy nincsenek információi arról, mi hangzott el a két politikus között.

Mike Pompeo, az amerikai diplomácia irányítója pénteken New Yorkban, zárt ajtók mögött beszédet mondott az ENSZ Biztonsági Tanácsa tagjainak nagykövetei előtt, és bár elsősorban Észak-Koreáról beszélt, kitért Szíriára is. Mint mondta: a helsinki csúcstalálkozó több mint kétórás négyszemközti megbeszélésén Trump és Putyin megvitatta a többi között a szíriai válság és a szíriai menekültek visszatérésének megoldását is. Pompeo üdvözölte Trump és Putyin újabb találkozóját.