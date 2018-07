Orbán Viktor komoly megerősítést kapott Izraelben

A biztonság, a terrorizmus elleni harc, a határvédelem és a modern kori antiszemitizmus kérdését is azonosan látja az izraeli és a magyar miniszterelnök – ezt mondta Orbán Viktor Jeruzsálemben, ahol Benjámin Netanjahu izraeli kormányfővel tárgyalt. Orbán Viktor úgy fogalmazott: egyetértettek abban, hogy ma a biztonság a legfontosabb kérdés, és minden nemzetnek joga van a saját biztonságához.

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója szerint az elmúlt harminc évben a magyar jobboldali vezetőket többször érte vád, amely szerint antiszemiták lennének. Erre „csattanós válasz” a magyar kormányfő izraeli látogatása, így tarthatatlan helyzetbe kerültek azok, akik a kritikákat megfogalmazták – vélekedett.

Hozzátette: Orbán Viktor egy komoly megerősítést szerzett, mindkét ország vezetője egyetértett abban, hogy javult a helyzet, Magyarországon egyfajta zsidó közéleti és kulturális reneszánsz van kibontakozóban. Ezzel szemben Nyugat-Európában romlik a helyzet, elsősorban a bevándorlás okozta népességkeveredés miatt.

Orbán Viktor miniszterelnök mutatja az olajfa elültetésének emléket állító plakettet a Nemzetek Ligetében (MTI/Koszticsák Szilárd)

A magyar zsidók félelem nélkül élnek

A két politikus azt is megfogalmazta, hogy a modern kori antiszemitizmus komoly veszélyekkel jár. Benjámin Netanjahu azt mondta a sajtónyilatkozatában, hogy a magyar kormány ellenzi az antiszemitizmust, és a magyar zsidók félelem nélkül élhetnek – hangzott el az M1 péntek reggeli műsorában.

Mráz Ágoston Sámuel szerint ez a kijelentés azonban nem igaz Nyugat-Európára, ahol egy-egy atrocitás borzalmas fenyegetettséget jelent az egész zsidó közösség számára. Elmondta: ezzel szemben Magyarországon a kormányfő számtalan alkalommal elismételte, hogy zéró tolerancia van az antiszemitizmus minden megnyilvánulásával kapcsolatban.

Az „antiszemitizmus kártya” a magyar kormányfő izraeli látogatása során ismét előkerült, az Amnesty International azt szerette volna elérni, hogy Orbán Viktort ne engedjék be a Jad Vasem intézetbe. Mráz Ágoston Sámuel aláhúzta: a Soros György támogatta nemzetközi szervezet az izraeli kormányfővel szemben is nagyon kritikus.

Mindkét ország fontosnak tartja a szuverenitás védelmét

A szakértő arról is beszélt, hogy a két ország geopolitikai helyzete különbözik, Magyarország a balkáni migrációs útvonalon fekszik, míg Izrael a Közel-Keleten, nem kimondottan baráti országokkal körbevéve. Közös álláspont, hogy mindkét ország fontosnak tartja a szuverenitás védelmét, valamint a határok megerősítését – mondta.

A szakértő megjegyezte: Izraelnek azonban fejlett védelmi ipara van, míg Magyarország most döntötte el, hogy szeretné a szuverenitását a védelmi ipar fejlesztésével is megerősíteni.

Mráz Ágoston Sámuel szerint ezen a területen is érdemes elmélyíteni az együttműködést Izraellel, amely az egyik vezető hatalom a számítógépes hadviselés terén. Ezeket a tudásokat, információkat, együttműködési lehetőségeket kell felkutatnia a két kormányfőnek – fogalmazott.

A gazdasági együttműködés is fontos a két ország között, az energiabiztonságunk is növelhető lenne Izrael segítségével. Izraeli felségterületeken találtak energiahordozókat, amit még ki kell aknázni, Magyarország pedig abban érdekelt, hogy ne csak kizárólag Oroszországtól függjön, amikor gázbeszerzésről van szó, hanem más országgal is együttműködést tudjon kialakítani – fejtette ki a szakértő.



Várható volt a Stop Soros miatti kötelezettségszegési eljárás

A Nézőpont Intézet igazgatója szerint várható volt, hogy az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indít Magyarország ellen a Stop Soros törvénycsomag miatt.

Mráz Ágoston Sámuel azt mondta: az eljárás egyik oka, hogy feloldhatatlan érdek- és értékellentét van az Európai Bizottság és Magyarország között. Nagyon máshogy gondolkodik az illegális bevándorlásról Brüsszel és Budapest.

A másik ok, hogy ez a bizottság egy év múlva már nem lesz hivatalban. Május 25-én választás lesz, és egy új bizottság fog felállni. Ezért most az utolsó néhány hónapban minden erejüket összeszedik Magyarország ellen, és bebizonyítják, hogy a kettős mérce létezik – vélekedett a szakértő.