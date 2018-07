London soha nem fogadná el az ír-északír határ ellenőrzését

London soha nem fogadna el olyan megoldást, amely a brit EU-tagság megszűnése után visszaállítaná a fizikai ellenőrzést Észak-Írország és az Ír Köztársaság határán, de azt sem, hogy Brüsszel képviselje az észak-ír kereskedelmi érdekeket – mondta pénteken Belfastban a brit miniszterelnök.

Theresa May megerősítette ugyanakkor azt a brit álláspontot is, hogy olyan megoldás sem lehetséges, amely a Brexit után Észak-Írország és az Egyesült Királyság többi országrésze közé emel vámhatárt.

Felekezeti és üzleti érdekeket sértene a fizikai határellenőrzés

May, aki üzleti vezetők előtt tartott beszédet Észak-Írország fővárosában, kijelentette: a fizikai határellenőrzés visszaállítása Írország és Észak-Írország határán elfogadhatatlan lenne annak a több ezer embernek, aki naponta többször átlépi a határt, és azoknak a vállalatoknak is, amelyek beszállítói és áruterítési hálózatai átívelnek a határon.

A brit kormányfő szerint a határellenőrzés visszaállítása sértené az észak-írországi felekezeti megbékélés alapjait megteremtő 1998-as nagypénteki egyezséget is. Azt is megerősítette beszédében, hogy London véleménye szerint az Európai Bizottság által javasolt megoldás vámhatárt hozna létre az Egyesült Királyságon belül, és ebbe “soha egyetlen brit miniszterelnök sem egyezne bele”. May szerint Brüsszel javaslata azt is jelentené, hogy Észak-Írországot az Egyesült Királyság kormánya helyett az Európai Bizottság képviselné a nemzetközi kereskedelmi tárgyalásokon és a Kereskedelmi Világszervezetben (WTO).

Észak-Írország kint is, bent is lenne

Az Európai Bizottság egyedi indítványa “közös szabályozási térség” kialakítását célozza az ír sziget egészén, annak érdekében, hogy Észak-Írország és az Ír Köztársaság között a brit EU-tagság megszűnése után is biztosítani lehessen a határellenőrzés nélküli forgalmat. Ez gyakorlatilag azt jelentené, hogy Észak-Írországra érvényben maradna az EU egységes belső piacának szabályrendszere, jóllehet a brit kormány az EU-tagság megszűnésével egy időben ki akar lépni az unió egységes piacáról is és vámuniójából is.

Észak-Írország és Írország 499 kilométeres határa lesz a brit EU-tagság megszűnése után az Egyesült Királyság és az Európai Unió egyetlen szárazföldi vámhatára. Ezen a határon jelenleg semmiféle útlevél- és vámellenőrzés nincs.