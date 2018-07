Schengen végét jelentheti a német paktum

A szigorúbb német határszabályozás miatt ugyanis több ország visszaállíthatja a határellenőrzést. Szakértők szerint megszűnhet a belső határok nélküli Európa a német kormánypártok paktuma miatt.

Ausztriában és Olaszországban is elrendelték a szigorúbb határellenőrzést. A hivatalos indoklás szerint nem a migráció, hanem az uniós belügyminiszterek találkozója miatt. Az olasz belügyminiszter korábban úgy fogalmazott: akár kedvezhet is Olaszországnak, ha Ausztria lezárja határait a migránsok előtt.

Ebben az esetben ugyanis Olaszország is lezárhatja határait, hogy megakadályozza, illegális bevándorlók belépését, akiket Németország vagy Ausztria visszatoloncolna az országba. A dominóhatást az váltotta ki, hogy a német koalíciós pártok megállapodtak abban, hogy új szabályozást vezetnek be a német–osztrák határon, aminek eredményeként a már nyilvántartásba vett migránsok nem léphetnek be az országba.

Az Európai Unióhoz tartózó államok határainak liberalizálásáról szóló egyezmény aláírásának helyszíne, 1995. május (Fotó: MTI/NSZK)

A német migrációs csomag szerint a bevándorlókat tranzitállomásokon helyeznék el, ahonnan kiutasítani csak kétoldalú egyezmény alapján lehet őket. Amennyiben valamelyik ország nem hajlandó a megállapodásra, akkor a kiutasítás a német–osztrák határon történik meg. A paktumnak köszönhető, hogy egyben maradt a német kormánykoalíció, és nem kellett előre hozott választásokat tartani.

Farkas Örs politikai elemző szerint az illegális migrációval kapcsolatban szigorúbb német álláspont került meghatározásra, amelynek egyik eleme az, hogy Németország a határellenőrzések terén hatékonyabban fog fellépni, illetve bevezeti saját határain is az ellenőrzést. Azokat az illegális bevándorlókat, akiket a határon feltartóztatnak, az Európai Unión belüli tranzitzónákban helyeznék el.

Ellenőrizni kell a migránsokat

A szakértők szerint azonban, ha Németország lezárja határait, akkor több ország is hasonló lépésre kényszerül.

Farkas Örs kijelentette: a magyar álláspont következetesen évek óta az, hogy az EU határain kívül kell az ideérkező migránsokat ellenőrizni. Németország értelemszerűen csak a saját határainak védelmében tud hatékonyan fellépni. Ez azonban egy dominóhatás révén a szomszédos országokkal szemben is nagyobb biztonsági elvárásokat kíván – tette hozzá a szakértő.

A politikai elemző szerint amennyiben Németország és Ausztria is lezárja határait, az jelentősen befolyásolná az eddig megszokott migrációs útvonalakat.

A schengeni rendszernek vége?

A szakértő szerint a határok lezárásával azonban csak annyit érnének el a nyugat-európai országok, hogy felszámolnák a jelenlegi schengeni határrendszert, ráadásul az uniós állampolgárok életét is megnehezítenék.

Deák Dániel, a Figyelő főmunkatársa szerint Ez veszélyes lépés lehet, mert a schengeni rendszer végét is jelenthetné. Hozzátette: félő, hogy amennyiben minden ország lezárja határait, akkor több órát kell egy egyszerű turistának is várakoznia a határátlépésre.

A magyar kormány 2015, vagyis a migrációs válság tetőzése óta szorgalmazza, hogy az Európai Unió védje meg a külső határait. A jelenlegi tagállamok közötti vita helyett pedig az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséget kellene megerősíteni, hogy a szervezet érdemben tudja kezelni a migrációt. Éppen ezért érdekeltté kell tenni a határvédelemben azokat az országokat, amelyek a külső határok mentén helyezkednek el – Kovács István, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója.

Csehország is bejelentette, lezárja határait, ha ezt Németország és Ausztria megteszi. A magyar kormány pedig közölte, hogy egy migránst sem fogad vissza a nyugat-európai országoktól, mert megítélése szerint nem Magyarországon, hanem Görögországnál és Bulgáriánál léptek először be az Európai Unió területére, így ez a két ország az illetékes.