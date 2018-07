Nagy a migrációs forgalom a Földközi-tengeren

Újabb ország zárta le kikötőit a bevándorlókat szállító hajók előtt, ezúttal Tunézia nem enged partra szállni egy teherhajót, amely negyven embert vett fel az afrikai partok közelében. A magyarázat az, hogy a Földközi-tenger partján lassan minden kormány attól tart, hogy ha befogadják az ilyen bevándorlókat szállító hajókat, akkor idővel náluk torlódik fel mindenki. Németország pedig szeretné, ha könnyebben lehetne hazaküldeni az Észak-Afrikából érkező menedékkérőket.

Nemrég csupán hosszú vita után engedték partra szállni a Líbiából érkező négyszázötven afrikai bevándorlót, és már itt is van a következő hajó. Most a tunéziai olajtársaság tankere vesztegel nemzetközi vizeken, miután negyven migránst vett a fedélzetére. Sem Olaszország, sem Málta, de még Tunézia sem hajlandó megnyitni a kikötőit a Sarost 5 nevű hajónak.

Az újabb hajó esete is jelzi, immár Észak-Afrika az Európába induló migráció legfontosabb útvonala. A Nemzetközi Migrációs Szervezet keddi statisztikája után most az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség, a Frontex is közölte friss adatait – ezek szerint tengeren és szárazföldön összesen hatvanezren lépték át illegálisan az unió határát 2018-ban.

(Fotó: MTI/AP/Andrew Medichini)

A nyomás egyre nyugatabbra helyeződik

A baloldali spanyol kormány, az olasz szigorításokkal egy időben megnyitotta kikötőit, így a migrációs nyomás egyre inkább nyugatabbra helyeződik a Földközi-tengeren. Júniusban több mint tizenháromezer illegális bevándorló érkezett Spanyolországba, háromszor annyian, mint tavaly ilyenkor. Megugrott a Görögországba érkezők száma is.

Az olaszországi szigorítások és a líbiai parti őrség hatékonyabb munkája miatt ismét többen próbálkoznak a balkáni útvonalon Görögország felől Európába jutni.

A görög hatóságok számításai szerint legalább nyolcezer migráns kelt át az igen veszélyes és gyors sodrású Marica folyón idén, hogy Európába jussanak. A görög–török határfolyót fokozottan ellenőrzik, mégis naponta több százan jutnak át embercsempészek segítségével. Az elmúlt két hónapban tizenkét holttestet vetett partra a víz.

A migránsok elmondása szerint nem sokáig szeretnének a túlzsúfolt sátortáborban maradni, ezért megpróbálnak Macedónián és Szerbián át a magyar határra jutni.

Korlátozó intézkedéseket vezetnek be

Berlin is érzékeli az Észak-Afrika irányából érkező fokozódó migrációs nyomást, így korlátozó intézkedésekkel próbálja megakadályozni, hogy ismét illegális bevándorlók százezrei lepjék el Németországot. A német belügyminisztérium három észak-afrikai országot – Algériát, Tunéziát és Marokkót – biztonságosnak nyilvánított.

Horst Seehofer német szövetségi belügyminiszter kijelentette: alapesetben a biztonságos országokból érkezők nem jogosultak menedékstátuszra Németországba, és visszatoloncolhatók a kibocsátó országba. A német kormány azonban lehetővé teszi, hogy ha bizonyítottan üldözik őket az országokban, akkor kérelmet nyújthatnak be – fogalmazott a belügyminiszter.

Új trükkökkel próbálkoznak

Az embercsempészek a szigorítások hatására újabb trükkökkel próbálkoznak. Az elmúlt három hónapban negyvennyolc migránst tartóztatott fel a rendőrség a nagyobb görög szigeteken. Ők hamis papírokkal próbáltak repülőre szállni. A vallomásokból a hatóságok úgy tudják, az ilyen jellegű hamis iratokért akár 1500-3000 eurót, azaz egymillió forintot is képesek fizetni az illegális bevándorlók.

Az M1-en Horváth József biztonságpolitikai szakértő is ezekről a másodlagos feketepiaci „lehetőségekről” beszélt.

Az uniós hatóságok szerint azért nehéz az ilyen eseteket kiszűrni, mert a migránsok az embercsempészek segítségével valódi menekültstátuszt igazoló iratokkal rendelkeznek és ezekkel a papírokkal a schengeni országokban szabadon utazhatnak.