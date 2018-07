Több okból is patthelyzetben van a brit politika

Nagy-Britannia kormányválsággal küszködik. Theresa May sebtében nyilvánosságra hozott Brexit-csomagját sem odahaza, sem Brüsszelben nem kísérte osztatlan lelkesedés. Sőt, ha egyáltalán lehetséges, a tervezet még több kérdést hagyott megválaszolatlanul.

Egy hete még Theresa May sikereként értékelték, hogy kormányán sikerült keresztülvinnie az új javaslat csomagját, amely szabadkereskedelmi övezetként határozná meg a viszony kereteit a Brexit utáni időszakra az Egyesült Királyság és az Európai Unió között – hangzott el a Kossuth Rádió Európai idő című műsorában.

Londoni tüntetés a Brexit ellen (EPA/RICK FINDLER)

A siker nem bizonyult teljesnek. A kemény Brexit kormányon belüli hívei léptek, és lemondott David Davies, a tárgyalásokat vezető miniszter, majd egy napra rá Boris Johnson külügyminiszter is. A vitákkal terhelt hét eseményei megmutatták: Nagy-Britanniában politikai válság van a Brexit miatt. A brit kormány még mindig nem tudja, mi lesz 2019 márciusának végén. Idén októberben már a komplett javaslatcsomagot kellene elfogadni és lezárni, hogy a tagországok márciusig jóvá tudják azt hagyni. Ehelyett több hónapja huzavona zajlik Londonban.

May tervezete politikai vihart kavart

Theresa May múlt pénteken a rezidenciájára rendelt kormánytagoktól azt kérte, támogassák a kompromisszumos elképzelését, amely szerint az áruforgalom terén megőrizné az egységes piacot az unióval, ám a sokkal lényegesebb szolgáltatások terén viszont nem. May „ambiciózus és taktikus” tervnek nevezte a dokumentumot, „jó tárgyalási alapként” jellemezve azt, noha szó sincs benne például a migrációról és az észak-ír határról, pedig mindkettő a legproblematikusabb területnek számít.

Két napra rá lemondott Davies, aki szerint a tervezet nem jó, és a megvalósításában sem hisz. Pár óra múlva, a hétfői napon Johnson külügyminiszter is felállt a székéből. Lemondásának oka, hogy szerinte a Brexit jelenlegi állása Nagy-Britanniát a „gyarmattá válás felé sodorja”. Johnson szerint London kulcsfontosságú döntéseket halogat, nem csoda, ha több okból is patthelyzetben van a brit politika.

A drasztikus szakítás brutális következményekkel járna

A kormányból kiléptek nem elég erősek ahhoz, hogy megbuktassák Theresa Mayt. Ahhoz viszont igen, hogy politikailag cselekvésképtelenné tegyék. A legvészesebb forgatókönyv felé sodródik az ország: a megegyezés nélküli kilépés, az úgynevezett „No Deal” bekövetkezhet, ami a britekre nézve brutális következményekkel járhat. Ezt még a kemény Brexit hívei sem szeretnék – hangsúlyozta a tudósító.

Brüsszel visszafogottan reagált, a londoni vezető politikusok lemondása nem lepte meg az unió elitjét. Juncker bizottsági elnök már a hétvégén beszélt May-jel, aki tájékoztatta a brit kormányban történt változásokról. Higgadtan reagált az ET elnöke is, noha Tusk sosem titkolta, hogy a kilépés ténye megrázta.

Brüsszelben egyelőre elemzik az asztalra tett brit javaslatot. A sajtó értékelése szerint a csomag elmozdulást jelent egy kevésbé kemény Brexit irányába, ami 27 országból nézve olybá is tűnhet, mintha az Egyesült Királyság ki sem lépne az EU-ból.

London előnyöket várna, kötelezettségek nélkül

Elemzők szerint viszont ez a tervezet az uniónak nem lesz elfogadható. London ugyanis „mazsolázni” szeretne az EU-val való kapcsolatából, a saját érdekeit szem előtt tartva, feledve azt az alapelvet, hogy az unió tagországai az előnyöket is közösen élvezik, de a terheket is együtt osztják meg. Brüsszelben a legrosszabbra is készülnek, a megállapodás nélküli végleges szakításra. A legutóbbi uniós csúcson egy ilyen forgatókönyvet sem zártak ki.

