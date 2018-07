A német belügyminiszter lemondását követelik

Múlt héten ugyanis hazatoloncoltak 69 afgán bevándorlót Németországból és ezt szavakban ünnepelte meg Seehofer, ugyanis éppen a 69. születésnapján történt. A bevándorlással kapcsolatos szigorítások miatt egyébként is sokan támadják a belügyminisztert. Közben ismét nyilatkozott az M1-nek egy fiatal német férfi, akit afgán és szír menedékkérők támadtak meg – közölte az M1 Híradója.

Egy migránsokból álló csoport támadt rá egy fiúra és barátjára a német Karlsruhéban. A bevándorlók egy kisgyereket üldöztek az utcán, a fiúk a gyerek segítségére siettek. Az esetről egy helyi portál is beszámolt. A rendőrség két afgán és egy szír menedékkérőt vett őrizetbe.

Horst Seehofer bajor miniszterelnök. Fotó: EPA/Sven Hoppe

A Rajna vidéki Neustadtban nemrég egy 19 éves nőt ölt meg volt barátja, egy török állampolgárságú férfi. A rendőrséget a szomszédok értesítették, a nőt a folyosón találták élettelenül, mellette volt az a szomszéd, aki korábban a nő segítségére sietett, a támadó ugyanis őt is súlyosan megsebesítette. Az áldozat egyik ismerőse az M1-nek azt mondta, a nőt volt barátja már korábban is bántalmazta, ezért a férfi büntetést is kapott. A nő azóta új párjával és kisfiával élt együtt, halálakor pedig újból gyermeket várt.



A gyilkosság után Neustadtban többen tiltakoztak Angela Merkel bevándorlás-politikája ellen.

A belügyminiszter a hét elején üdvözölte, hogy felgyorsult az elutasított menedékkérők kitoloncolása, saját születésnapjával vont párhuzamot, amelyet többen bíráltak.

Miután kiderült, hogy az egyik Németországban lopás és testi sértés miatt elítélt afgán férfi Kabulban öngyilkos lett, a támadások még jobban felerősödtek, többen Seehofer azonnali távozását követelték. A belügyminiszter mélységesen sajnálatosnak nevezte az esetet.