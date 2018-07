Magyarország konkurencia lett – ezért is támad a Nyugat

Magyarország és Kína között rendkívül jók a gazdasági és politikai kapcsolatok, és az együttműködésben nagy potenciál van hosszú távon is. A nyugati retorikai támadások elsősorban a tőkebefektetésekért zajló verseny részeiként értelmezhetők, vélik szakértők.

A 16+1 néven ismertté vált kezdeményezés, mely Kína és 16 közép-kelet-európai ország közötti gazdasági együttműködés erősítése érdekében jött létre, még Budapesten született Ven Csia-pao korábbi kínai miniszterelnök magyarországi látogatása során, emlékeztetett Pető Ernő a ChinaCham Hungary Magyar-Kínai Gazdasági Kamara elnöke a kezdetekre a Kossuth rádió Ütköző című műsorában.

A szakember fontosnak tartotta leszögezni, hogy Kína nem akarja megosztani az Európai Uniót, sőt inkább egy erős és egységes EU áll Peking érdekében gazdasági szempontból. Megjegyezte: a 16 résztvevő ország (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Macedónia, Montenegró, Szerbia, Szlovénia, Bulgária, Románia, Csehország, Magyarország, Lengyelország és Szlovákia, Lettország, Litvánia és Észtország) egyenként szinte láthatatlan kínai piac számára.

Orbán Viktor miniszterelnök és Li Ko-csiang kínai miniszterelnök találkozója Szófiában 2018. július 6-án. MTI Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Szecsődi Balázs

Szabó Dávid, a Századvég Alapítvány külügyi igazgatója szerint a szófiai helyszínválasztásnak önmagában nincs túl nagy jelentősége az együttműködés jövője szempontjából. Fontosnak tartotta kiemelni, hogy Kína olyan államokat is megszólít, amelyek nem tagjai az EU-nak, csak törekszenek a csatlakozásra, és a Pekinggel kötött gazdasági megállapodások sokkal inkább a nyugati integrációhoz vezető úton nyújtanak segítséget ezeknek az államoknak.

Magyarország kiemelt partner

Világosan kell látni, hogy Kínának világos gazdaságpolitikai céljai vannak, amiket 2020-ig el akarnak érni mutatott rá Pető Ernő. Hozzátette: ebben komoly szerepet játszik az „Egy Övezet Egy Út” névre keresztelt, több helyen „Új Selyemútként” is aposztrofált kezdeményezés. Az új szállítási útvonalak kiépítéséhez nélkülözhetetlen infrastrukturális beruházások miatt a közép-kelet-európai államok kiemelt partnereknek számítanak. Ez Magyarországra különösen igaz az évekkel ezelőtt meghirdetett és sikeres keleti nyitás következtében, hangsúlyozta a gazdasági szakember.

Pető Ernő fontosnak tartja, hogy a kínaiak ebben a térségben tanulják meg, hogy hogyan kell az EU szabályai és feltételrendszerei szerint üzletet kötni. Mint kiemelte: a kínaiak megfontoltan döntenek, de onnantól kezdve rendkívül hatékonyan folyik az együttműködés.

Peking diverzifikálta jelenlétét az európai piacon

Érdemes minden kínai külgazdasági kezdeményezést a kapcsán nézni, ahonnan Pekingben is tekintenek rá, véli Szabó Dávid. Kína elsődleges célja a világban betöltött gazdasági pozícióinak erősítése, polgárai helyzetének javítása, valamint az ország politikai berendezkedésének szavatolása, fűzte hozzá.

Hangsúlyozta, hogy a kínai export jelentős része az EU-ba érkezik, de a térség kínai befektetések számára is vonzó területként jelenik meg. Emellett az infrastrukturális beruházások kapacitásait is szívesen exportálják, mint ahogy az a Budapest-Belgrád közötti gyorsvasút kivitelezése kapcsán történik, jegyezte meg a szakértő.

Megemlítette még, hogy a hatalmas külkereskedelmi többlet egy részét Peking hajlandó magas hozzáadott értékű technológiák vásárlására áldozni, és komoly tőkebefektetőként is jelen vannak az európai piacon.

Orbán Viktor miniszterelnök és Li Ko-csiang kínai miniszterelnök találkozója Szófiában 2018. július 6-án. MTI Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Szecsődi Balázs

Pető Ernő úgy látja, hogy az építőipari kapacitás lekötése nem igazán játszik szerepet a vasútépítésben. Elsősorban azért fontos a projekt, mert határokon átível és egy uniós valamint egy tagjelölt állam között zajlik le, amelyek eltérő szabályozásokkal rendelkeznek. Ugyanakkor uniós referenciát szereznek ezáltal. A szakember fontosnak tartotta leszögezni, hogy Kína közép-kelet-európai befektetéseinek döntő része Magyarországon történt.

Szép jövő áll az együttműködés előtt

Valójában a nyugatról érkező retorikai nyomás is elfed egy érdekkonfliktust, hívta fel a figyelmet Szabó Dávid. A nyugatiak elképesztő mértékben vonzottak be kínai tőkét, de az utóbbi időszakban térségünk egyfajta konkurenciát támaszt számukra e tekintetben, még ha nem is ugyanazon a területen működünk együtt a kínaiakkal. A hamburgi vagy a rotterdami kikötővel szemben a Pireusz-Belgrád-Budapest útvonal alternatívát jelenthet, fogalmazott.

Az EU kijátszásával kapcsolatos félelmek kapcsán jelentkező véleményeket túlzónak tartja, hiszen a nagy kereskedelmi kérdésekben csak együtt tudunk dönteni a többi tagállammal.

Orbán Viktor miniszterelnök és a Bank of China elnöke, Csen Sze-csing találkozója Szófiában 2018. július 6-án. MTI Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Szecsődi Balázs

Magyarország Kína szempontjából egy platformot jelenthet, hisz sok mindenben mi vagyunk az elsők Közép-Európában, mondta Pető Ernő. Emlékeztetett, hogy mi kötöttünk először stratégiai megállapodást Kínával, illetve ugyancsak mi voltunk akik először bocsájtottak ki jüanban kötvényeket.

Ezért sem véletlen, hogy a közép-európai pénzügyi központ és logisztikai központ is itt található. Utóbbi kapcsán kiemelte, hogy a vasút, valamint a tengeri és közúti árufuvarozás mellett immár légi úton is megindult a javak áramlása a két ország között.

Szabó Dávid szerint a logisztikai szempont mellett az is számít, hogy Magyarország nagyon nyitott Kína iránt, és konfliktusmentes az együttélés az erős kínai közösséggel Budapesten. Látok még potenciált az együttműködésben – fogalmazott a a Századvég külügyi igazgatója.