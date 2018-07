Kormányválság fenyeget Nagy-Britanniában

Boris Johnson brit külügyminiszter követte David Davis Brexit-ügyi tárcavezetőt, és ugyancsak lemondott a kabinetben betöltött pozíciójáról azután, hogy Theresa May nyilvánosságra hozta az általa vezetett londoni kormány javaslatcsomagját, mely az Európai Unióval való kereskedelmi kapcsolatok szabályozását részletezi az Egyesült Királyság kilépést követően.

Lemondott hétfőn Boris Johnson brit külügyminiszter. Néhány órával a Brexit-ügyi tárca volt vezetője, David Davis lemondása után jelentette be távozását. Johnson, London egykori polgármestere a brit EU-tagságról 2016-ban rendezett – a kilépést pártolók által szűk többséggel megnyert – népszavazás kampányában a keményvonalas Brexit-párti tábor frontembere volt, és azután is ezt az irányvonalat képviselte, hogy Theresa May miniszterelnök, a referendum után lemondott David Cameron utódja kinevezte a külügyi tárca élére.

Boris Johnson külügyminiszter is búcsút int a May-kormánynak – Forrás: EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

Johnson lemondásának közvetlen előzményeként, pénteken Theresa May és kabinetjének tagjai javaslatcsomagot fogadtak el az Európai Unióval a brit EU-tagság megszűnése után fenntartandó kereskedelmi kapcsolatok szabályozásáról. A javaslatok jóval szorosabb jövőbeni kapcsolattartást indítványoznak az EU-val, mint amilyent a kormányzó Konzervatív Párt keményvonalas Brexit-tábor látni szeretett volna. Jóllehet az indítványt Johnson is elfogadta, hétvégi londoni sajtóbeszámolók szerint azonban később keresetlen – enyhébb trágárságokat sem nélkülöző – kifejezésekkel illette a dokumentumot.



Johnson lemondása sokkal nagyobb horderejű, mint David Davisé, hiszen az egykori londoni polgármester önálló intézmény a párton belül, mondta Kertész Róbert az M1 londoni tudósítója a csatorna délutáni műsorában. Döntésének komoly politikai következményei lehetnek, tette hozzá.

Theresa May brit kormányfő esetleges elmozdításához a konzervatív képviselők közül 48 főnek kellene kezdeményezni a bizalmatlansági indítványt, részletezte Kertész Róbert. Ezt követően a teljes alsóházi frakciónak kellene szavazni a miniszterelnök sorsáról, ahol a folyamat elindításánál már jóval magasabb arányú szavazatra – szám szerint 159 voksra – lenne szükség May megbuktatásához, mutatott rá munkatársunk.

Belpolitikai válságot hozhatnak magukkal a távozások

Több szempontból is meglepő volt David Davis lemondása – mondta a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában Pócza István, a Századvég vezető kutatója (Boris Johnson csak a reggeli adást követően, délután jelentette be lemondását – a szerk.). Kifejtette: a hétvégi kormányülésen elfogadtak egy tízpontos javaslatcsomagot arról, hogy hogyan kellene a Brexitet végrehajtani, és a rendelkezésekre álló információk alapján mindenki elfogadta azt, még David Davis is.



Az Ön böngészője nem támogatja a hanganyag lejátszását!

A beszélgetést ide kattintva hallgathatja meg. A beszélgetést ide kattintva hallgathatja meg.

Pócza István úgy vélte: ez azt jelenti, hogy a miniszter mégsem ért egyet az iránnyal. A lemondásából arra lehet következtetni, hogy nem az állampolgárok akarata, hanem sokkal inkább a nagyvállalatok és pénzügyi körök érdeke érvényesül a Brexit kapcsán – mondta a szakértő. David Davis helyettese szintén lemondott, így most vezetés nélkülivé vált a Brexittel foglalkozó terület, ami belpolitikai válságra utal. A sajtóhírek, melyek szerint egy csoport szerveződik a konzervatív párton belül, hogy benyújtson egy indítványt Theresa May lemondatásáért, is ezt támasztják alá. Ennek a sikere azonban meglehetősen csekély – tette hozzá.

Jöhet a „felvizezett Brexit”?

David Davis és helyettese lemondásával kapcsolatban a kutató megemlítette: ők inkább a keményvonalas Brexit szószólói, és habár lemondtak, nem arról van szó, hogy nem lesz Brexit, hanem inkább „felvizezett Brexitre” számíthatunk.

David Davis (Fotó: EPA/Andy Rain)

Pócza István kitért arra is, hogy az európai uniós csúcstalálkozón a Brexit kérdése „lesodródott a főáramról”, inkább a migráció volt a középpontban. Ezzel kapcsolatban azt mondta, Európában is működik a „felvizezés”, hiszen az államfők megállapodtak a határok megerősítéséről, és komolyan szigorítják a migrációs struktúrákat is.

Valahogy elterelődött az egész politikai közbeszéd, és ismét az a legfontosabb téma, hogy melyik ország mennyi bevándorlót fogadjon be – magyarázta.

Közel a vég?

Hozzátette, ezzel el is terelték a megállapodás egész lényegét, hiszen most következik pár hónap, amikor meg kellene tölteni tartalommal azt a megállapodást, amely közelebb van az állampolgárok véleményéhez, de a brüsszeli bürokraták munkájában az „ügy szabotálása látható”.

Az Európai Parlament plenáris ülése (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)

„Ezek a politikusok érzik, hogy közel van számukra a vég, érzik a vesztüket, ugyanis az európai parlamenti választásig hátralévő idő kevés, és látják a felmérésekből és az európai állampolgárok gondolkodásából, hogy túl sok babér már nem terem számukra, és jelentősen vissza fog esni a támogatottságuk az Európai Parlamentben” – elemezte a helyzetet a Századvég kutatója.

Úgy vélte, hogy amíg még ott ülnek ezek az politikusok az Európai Parlamentben, mindent bevetnek annak érdekében, hogy olyan irányba vigyék Európát, ami szerintük, és azok szerint akik őket támogatják, jó. Nem szabad elfelejteni – tette hozzá –, hogy az ilyen elképzelések támogatói mögött olyan személyek állnak, mint például Soros György, akik „bujtogatják” az EP-képviselőket. Pócza István azonban úgy látja: az idő ellenük dolgozik.