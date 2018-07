Fokozódik a feszültség a Balkánon

Sokan attól tartanak, megismétlődik a 2015-höz hasonló migrációs válság. Már több mint négyezer bevándorló torlódik Bosznia-Hercegovinában, a helyiek és a politikusok is azt mondják, kicsúszott a kezükből az irányítás. Megoldás továbbra sincs – közölte az M1 Híradója.

A horvát határhoz közeli nyugati térségben egyre nagyobb a zsúfoltság. Bihácsra és Velika Kladusába is folyamatosan érkeznek a migránsok. Egy algériaiakból, tunéziaiakból és líbiaiakból álló tízfős csoport a hétvégén Montenegró felől lépett be Bosznia-Hercegovinába. A helyzetet tovább rontja, hogy egyre többen vannak a visszatoloncoltak.



Magyarország Európát is védi

A migránsok azt mondják, bármi is történik, nem mennek vissza az országukba. Arról is beszéltek, hogy a magyar határzáron lehetetlen átjutni, ezért próbálkoznak most Bosznia felé, az embercsempészek ugyanis mindig arra vezetik őket, ahol a legkönnyebb az átjutás. A cél az, hogy minél előbb Európába jussanak.

Ha Magyarország határát nem védené kerítés, naponta több ezer migráns lépne be Németországba – erről beszélt a magyar miniszterelnök múlt héten Berlinben. Orbán Viktor kiemelte, Magyarország nemcsak Németországot védi, hanem Európát is.

Nem csökken a nyomás

Nem csökken a migrációs nyomás, csak az útvonalak és az érkezők összetétele változik – mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. Bakondi György hozzátette, az európai emberek egyértelműen kijelentették, hogy nem akarnak migrációt. Most a vezetőkön van a sor, hogy megállítsák az Európába beözönlő migránsokat.

Bosznia-Hercegovinában már a legóvatosabb becslések szerint is legalább négyezer migráns várakozik, többnyire gazdasági bevándorlók, a legtöbbjük dokumentumok nélkül érkezett. A helyi politikusok egyre elégedetlenebbek. Hiába kérik a kormánytól, hogy intézkedjen, a helyzet hónapok óta nem változik. A migránsok száma és a belpolitikai feszültség is egyre nagyobb. Sokan attól tartanak, hogy a Balkánon megismétlődhet egy, a 2015-ben tapasztalt migrációs válság.