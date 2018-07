Fontos kérdés, hogy az unió mennyire lesz képes betartatni a migrációs megállapodást

Az európai uniós tagállamok vezetőinek nemrég véget ért csúcstalálkozóján az illegális bevándorlás megfékezése volt a legfontosabb téma. Az EU-ban a 2015-ös migrációs válság óta okoz komoly feszültségeket a kérdés, mely többször heves vitákhoz vezetett. Mára azonban megváltozott a helyzet – hangzott el az M1 Világ című adásában.

Ha visszatekintünk 2015-től visszamenőleg, azt látjuk, hogy nagyon nagyot változtak az egyes tagállami álláspontok. Ezt részben az is magyarázza, hogy új kormányok lettek, egész egyszerűen, a tagállamokban, amelyek szigorúbban kívánnak fellépni az irreguláris beáramlás ellen – mondta az M1 Világ adásában Janik Szabolcs, a Migrációkutató Intézet igazgatóhelyettese.



A tagállamok között egyetértés volt abban, hogy meg kell erősíteni az unió külső határait. A csúcstalálkozó végén elfogadott megállapodás szerint az EU a következő költségvetési ciklusban külön forrásokat biztosít az illegális bevándorlás elleni küzdelemre, valamint több támogatást nyújt a líbiai parti őrségnek. A kötelező kvóta ötletét pedig elvetették.

Azt látjuk, hogy az eredetileg magyar kormány által fölvetett külső hot spotok ötlete is egyre népszerűbb, ugyanis ez is belekerült ebbe a dokumentumba, illetve, ami nagyon fontos és a V4-ek sikereként értékelhető egyértelműen, az az, hogy bármilyen áttelepítés, relokáció, csak önkéntes alapon történhet meg a jövőben – fogalmazott a szakértő.

Forrás: EPA

A migránsokat mentő civilszervezetek tevékenységét is korlátozni kell

Az unión kívüli gyűjtőközpontok létrehozását támogatja Ausztria és a régebben liberális bevándorláspolitikát folytató Dánia is. Az illegális bevándorlás megállításához azonban a migránsokat mentő civilszervezetek tevékenységét is korlátozni kell. A megállapodás erre is kitért.

Egyértelmű üzenetet küldtünk az NGO-k Földközi-tengeren közlekedő hajóinak is, hogy tiszteletben kell tartaniuk a törvényt és nem akadályozhatják a líbiai parti őrség munkáját – idézték Donald Tuskot, az Európai Tanács elnökének felszólalását.

Az EU ezzel a lépéssel kiállt a bevándorlókat szállító hajók kikötését megakadályozó Olaszország mellett.

Kétségkívül az, aki Európába szeretne eljutni, annak nem cél és nem egy vágyálom visszatérni Líbia partjaira. Ugyanakkor azt látni kell, hogy ez irreguláris érkezés, tehát az uniónak ilyen értelemben nem kötelessége ezeket az embereket partra segíteni – tette hozzá Janik Szabolcs.

Mi legyen azokkal, akik már megérkeztek?

Az unió számára nemcsak az újonnan érkező, hanem a már itt tartózkodó migránsok is súlyos gondot jelentenek. Arra kell törekedni, és egyébként ez is megjelenik ebben az európai tanácsi következtetési dokumentumban, hogy aki nem jogosult az unió területén maradni, mert, mondjuk, jogerős elutasító határozatot kapott a menedékkérelmét illetően, őt minél előbb a származási országába visszaküldjék – fogalmazott.

Az az ötlet is felmerült, hogy az unió területére belépett bevándorlók számára zárt központokat kell létrehozni – ezekben tartózkodnának, míg a hatóságok elbírálják menedékkérelmüket. A zárt táborok fő támogatója az egyik német kormánypárt, a CSU. Bajorország azzal fenyegetőzik, hogyha nem valósulnak meg a központok, beszünteti a szabad határátlépést a német-osztrák határon.

Janik Szabolcs kifejtette: Új fejlemény, hogy egész egyszerűen Schengen működőképessége most már a kérdés. Mert ha azt látjuk, és ténylegesen ez történik, hogy egyes tagállamok visszavezetik a belső határellenőrzéseket, akkor az unió egyik legnagyobb vívmánya nem fog működni a gyakorlatban.

Az unió határainak védelmével, az EU-n kívüli gyűjtőközpontok létrehozásával, és az illegális bevándorlókat Európába szállító civil szervezetek tevékenységének korlátozásával fenntartható a schengeni rendszer. Ezzel együtt a most született megegyezés nem jelent megoldást az unió minden bevándorlással kapcsolatos problémájára, a megállapodás sikere pedig azon is múlik, hogy az EU mennyire lesz képes azt betartatni.