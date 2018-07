Az SPD-elnök nem lát migrációs nyomást

Álnok, jobboldali populista stratégia úgy tenni, mintha ezrével állnának az emberek Németország határainál, valójában már nagyon kevés menedékkérő érkezik – kommentálta a Die Welt konzervatív német lap vasárnapi kiadásának az elmúlt hét menekültügyi vitáját Andrea Nahles, a szociáldemokraták vezetője.

A balközép pártvezető megítélése szerint a konzervatív uniópártok közötti vita az egész országot túszul ejtette, és ezt a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) nem fogja még egyszer megengedni. Abban viszont mindig is egyetértettek a konzervatívokkal, hogy aki egy másik uniós tagállamban már menedéket kért, az Németországban ne adhasson be menedékkérelmet.

„Nem az volt a kérdés, hogy ezt lehet-e, hanem az, hogy hogyan kezeljük a kérdést” – foglalta össze álláspontját Andrea Nahles. A politikus elmondta, hogy jelenleg naponta kevesebb mint tíz olyan menedékkérő érkezik Bajorországba, akiket másik uniós tagországban már regisztráltak.

Andrea Nahles szerint éppen ezért nincs is szükség az egyesek által vizionált zárt táborokra, és így sikerült megállapodni arról, hogy nem tranzitközpontokat állítanak fel, hanem bevezetik az úgynevezett transzfereljárást.

A konzervatív uniópártok, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és bajor testvérpártja, a Keresztényszociális Unió (CSU) a héten arról állapodott meg, hogy a menedékkérőknél 48 órán belül vizsgálatot folytatnak le, és aki már más európai uniós országban is adott be menedékkérelmet, azt visszaküldik oda. Addig pedig a repülőtéri tranzitvárókhoz hasonló helyen kell majd várakozniuk. Erre a szociáldemokraták is rábólintottak.