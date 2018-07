Merkel politikáját már a kényszerűség irányítja

Az Angela Merkel és Orbán Viktor csütörtöki találkozója utáni sajtótájékoztatón leginkább a migrációs kérdések érdekelték az újságírókat. A magyar miniszterelnök úgy fogalmazott: egy jogi természetű vita van kibontakozóban.

Máshonnan nézzük ugyan a világot, de együttműködésre törekszünk Németországgal – ezt mondta Orbán Viktor, miután Angela Merkellel tárgyalt Berlinben. A német kancellár intenzív vitáról, de gyümölcsöző és fontos tárgyalásról beszélt.

Tóth Erik, a Nézőpont Intézet elemzője és Szabó Dávid, a Századvég kutatási igazgatója a Kossuth Rádió Ütköző című műsorának vendégeiként a lezajlott német-magyar tárgyalásokról fejtették ki a véleményüket.

Orbán Viktor miniszterelnök és Angela Merkel német kancellár találkozója (MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Szecsődi Balázs)

Kezdik elfogadni a magyar álláspontot

Politikai értelemben nagyon fontos momentuma volt a csütörtöki tárgyalásnak, a kétoldalú egyeztetéseknek, hogy Németország végre hivatalos szinten is kimondta: a külső határok védelme szükségszerű.

Amióta a migrációs válsággal kapcsolatos magyar álláspontot a V4 is elkezdte megosztani, illetve az európai politikai térben képviselni, a magyar kormány nézete egyre elfogadottabbá vált. Ennek ellenére bizonyos nyugati politikusok nem voltak hajlandóak – például a határvédelemmel kapcsolatos – véleményükön változtatni, legitimálni a magyar intézkedések jogosságát – hangzott el a műsorban.

A mostani találkozó sikeres, abból a szempontból, hogy immáron a magyar álláspontot a nagyobb tagállamok is kezdik elfogadni – mondta a Nézőpont Intézet elemzője.

Egyszemélyes döntéssel engedélyezte a migránsok beengedését

Szabó Dávid szerint természetes, hogy arra az újságírói kérdésre, miszerint Orbán Viktornak igaza volt, Magyarország bevándorlás politikája igazolódni látszik, Angela Merkel kerülte a konkrét választ.

Az egész helyzet kiindulópontja Merkel belpolitikai pozíciójának, és az európai migrációs vitának is komoly sarokpontja – a 2015-ös esztendő –, amikor a német kancellár „ősbűnnek” tekinthető egyszemélyi döntéssel, önkényesen – humanitárius helyzetre hivatkozva – a német jogrendet felfüggesztve, engedélyezte a migránsok beengedését Németországba – mondta Szabó Dávid.

A német kancellár saját politikai túlélése érdekében teljes mértékben sosem fogja beismerni, mekkorát hibázott. Tetézte ezt a hibáját, hogy a közelmúltig a nyugati politikum baloldali és liberális erői emiatt folyamatosan Magyarországot állították pellengérre, „kilövési engedély” volt mindenre, ami magyar részről származott – tette hozzá az elemző.

Bécs és Berlin megegyezése várat magára

Sem a tavalyi választásokon való gyenge CDU/CSU szereplés, sem a mostani német kormányválság nem befolyásolta Merkelt abban, hogy az álláspontját nyilvánosan újradefiniálja. Ez azért is probléma, mert Horst Seehofer német belügyminiszter csütörtökön találkozott Sebastian Kurz osztrák kancellárral, aki az EU soros elnöki tisztségét betöltve, korábban már kiállt a magyar érdek és a magyar megoldások mellett. Ez azt kellene, hogy eredményezze: hosszútávon kialakul majd egy kompromisszum Bécs és Berlin között – jelezte Tóth Erik.

Merkel kezdi elveszíteni legitimitását

Merkel kezdi elveszíteni a legitimitását, nem csak a társadalmi támogatottságának a hiánya miatt, hanem a korábban meghatározó, mára viszont elhalványuló francia-német tengely meggyengülése miatt is. Ez kihat majd a jövő évi uniós parlamenti választásokra is – húzta alá az elemző, majd hozzáfűzte: Merkel bukásának a narratívája egyre inkább terjed, noha a magyar érdek is azt kívánja, hogy a német politika stabil maradjon – húzta alá a szakértő.

Ausztria és Németország között csak egy olyan megállapodás születhet, ami garantálja a migrációs probléma kezelését. Németország most szemet huny a felett, hogy a Földközi-tengeren átkelő tömegeket úgynevezett NGO-k halásszák ki, és juttatják be ezrével Európába, ami ellen a tagországoknak közösen kell kimondaniuk, hogy illegális. A sebtében összehívott „mini csúcson” megmutatkozott, hogy a migráció témája kapcsán minden érintett a saját belpolitikai problémáját akarja megoldani, így Németországban Merkel is – vélte Szabó Dávid.



Az Ön böngészője nem támogatja a hanganyag lejátszását!

Kossuth Rádió / Ütköző Kossuth Rádió / Ütköző

Magyarország álláspontja világos

A mai találkozó sikere, hogy egy ideológiai vitáról áthelyeződött a probléma egy pragmatikusabb, jogi értelemben vett vitára. Orbán Viktor európai parlamenti beszédében már elmondta, hogy a migráció kérdésében nincsen kompromisszum. Az illegálisan Európába érkezőknek az unió geopolitikai határain belül nincsen joguk itt maradni. Hazánk és Németország is támogat olyan kezdeményezéseket, amelyek a mostani problémát a probléma helyszínén igyekezne kezelni. A szolidaritás abban is megnyilvánul, hogy Magyarország napi szinten 4-5000 illegális bevándorlótól óvja meg Németországot – emlékeztetett Tóth Erik.